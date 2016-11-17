Кому нужна реанимация «Трансаэро»

Год назад смерти «Трансаэро» желали все. Авиарынку, почувствовавшему первое дыхание кризиса, нужна была жертва, и он ее получил. «Трансаэро» бесила конкурентов демпингом, чиновников – попытками шантажа для получения господдержки, а банки и лизинговые компании – копившимися долгами. 26 октября 2015 г. Росавиация отозвала у второй в России авиакомпании сертификат эксплуатанта, началось банкротство. Уход «Трансаэро» действительно помог: группа «Аэрофлот» перевезла за девять месяцев 32,8 млн пассажиров – это на 9,2% больше, чем за девять месяцев 2015 г., группа S7 увеличила перевозки на 25% до 10,2 млн человек, а «Ютэйр» – на 15% до 5 млн человек. Выиграли ли от этого пассажиры? С одной стороны, «Трансаэро» рисковала не вылететь из какого-нибудь аэропорта в другом полушарии из-за долгов. С другой – билеты подорожали.

Желание менеджмента «Трансаэро» создать новую авиакомпанию, возможно, с тем же названием, где акционерами стали бы кредиторы разорившегося перевозчика, было встречено в штыки и экспертами, и чиновниками. Впрочем, кредиторы, кажется, заинтересовались (см. статью на стр. 14). «Любая реинкарнация лучше списания долгов», – говорит один из них.

Нужна новая «Трансаэро» и отрасли. Если новый перевозчик действительно начнет полеты в апреле 2017 г., это будет знаковое событие. В последние годы Росавиация преимущественно отзывала сертификаты эксплуатанта. Выдала только два – «дочке» «Аэрофлота» лоукостеру «Победа» и татарской «ЮВТ аэро». За девять месяцев 2016 г. доля пяти крупнейших авиакомпаний выросла на 14,7 п. п. до 66,9%, по данным Росавиации. «Если «Трансаэро» в муках уйдет в никуда, это будет однозначно плохое и неправильное направление как для индустрии, так и для страны <...> Общая тенденция идет по пути укрупнения бизнеса. Мы видим это в нефтяной отрасли, то же может произойти в авиации. Значимость «Аэрофлота» для страны очень велика, но это не значит, что надо сохранить только его», – говорил основной владелец и гендиректор «Сибири» Владислав Филев в интервью «Коммерсанту» год назад, когда вел переговоры о покупке «Трансаэро».

Но нужна ли новая авиакомпания пассажирам? Да, летать по России стали чаще – рост перевозок за девять месяцев составил 5,5%. Но ведь это не повод покупать билет. Повод – цена. И успешный запуск «Победы» – прекрасная тому иллюстрация. Но как найти баланс между ценой билета, номинированной в рублях, лизинговыми платежами, номинированными в валюте, и стремлением акционеров монетизировать участие в этом проекте? Без поддержки материнского «Аэрофлота» и с поправкой на то, что ниши, освободившиеся после ухода «Трансаэро», уже поделены. Это главное уравнение, которое предстоит решить менеджменту, чтобы в России появилась еще одна авиакомпания. Думаю, решение с ответом легко сойдется, если добиться от лизинговых компаний рублевых платежей за самолеты благодаря какой-нибудь госпрограмме. Главная составляющая тут – будет ли кто-то объяснять в высоких коридорах важность создания перевозчика с той же горячностью, с какой год назад кто-то объяснял, что «Трансаэро» должна умереть.