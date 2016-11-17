Такая Гаага нам не нужна

Статья опубликована в № 4205 от 17.11.2016 под заголовком: От редакции: Гаага не наша

Прокурор Международного уголовного суда (МУС) 15 ноября в отчете о предварительном расследовании приравняла присоединение Крыма к вооруженному конфликту между Россией и Украиной. 16 ноября Владимир Путин отозвал российскую подпись под Римским статутом, учреждающим МУС в Гааге. Какое неудачное совпадение! Кремль попросил не связывать два события, а российский МИД выпустил заявление о том, что МУС за 14 лет работы не оправдал ожиданий.

Учреждавшийся как универсальный орган международной уголовной юстиции, МУС оказался слишком зависим от политики, замечает юрист Георгий Русанов. Все рассматриваемые судом дела относятся к африканским государствам.

МУС был создан на волне успехов международных трибуналов по Югославии и Руанде, но почти сразу его работа начала натыкаться на противодействие многих стран, включая первоначально подписавших статут. От ратификации документа отказались Россия, Израиль и Судан, Китай и Индия не стали даже подписывать. США, подписавшие статут в 2000 г., со временем не только отозвали свою подпись, но также приняли закон, запрещающий государственным ведомствам содействие расследованиям МУСа и разрешающий использование военной силы для освобождения своих граждан, задержанных по решению МУСа.

Государство, не ратифицировавшее Римский статут, может признать юрисдикцию суда специальной декларацией – изучение ситуации на Украине было начато именно после такой декларации Киева. Предварительное расследование предшествует решению о начале расследования официального, в рамках которого могут быть предъявлены обвинения и выданы запросы на экстрадицию конкретных лиц. Прецедентов, когда обвиняемыми в результате оказывались граждане страны, не признающей юрисдикцию МУСа, пока не было, и судить о том, чем это может обернуться для российских граждан, если дело до этого дойдет, трудно. С учетом слабости МУСа, скорее всего, ничем.

Кризис МУСа и других международных органов правосудия объясним: случаи единения мирового сообщества по поводу чьих-то преступлений чрезвычайно редки, любая страна рассматривает такой институт как дипломатическую площадку.

Тем не менее отзыв подписи Россией – еще один шаг к изоляции. И нынешний отчет прокурора МУСа, и вероятное расследование по Украине формируют базы данных о конфликте и роли России в нем. Эта информация может играть самостоятельную роль.