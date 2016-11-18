Отказ от дискуссии

Итак, Россия отозвала свою подпись под статутом Международного уголовного суда (МУС). В качестве причины для отзыва подписи официально говорится, что суд не оправдал возложенных на него надежд и не стал по настоящему независимым и беспристрастным органом. Очевидно, что решение связано с публикацией отчета прокурора МУСа по предварительному расследованию ситуаций в ряде стран и, в частности, приравнивание в этом докладе событий в Крыму к международному конфликту.

МУС, к сожалению, действительно пока не стал универсальным органом международной уголовной юстиции. Отзыв подписи со стороны России ничего не меняет в юридическом плане. При этом Россия остается участником целого ряда Гаагских и Женевских конвенций, поэтому все нормы международного права, связанные с вооруженными конфликтами, продолжают в отношении ее действовать.

Другое дело, что Россия фактически прекращает сотрудничество с МУСом. Что очевидно плохо по нескольким причинам. МУС – серьезная дискуссионная площадка по теме правовой оценки деятельности государств и отдельных лиц во время военных конфликтов. Россию в последние годы часто обвиняют в нарушении международного права. Каким образом можно отстаивать собственную позицию, отказываясь ее представлять?

Российские власти сами активно обвиняют другие государства в нарушении международного права и совершении международных преступлений. Например, такая оценка достаточно часто звучит в отношении Украины за действия на Донбассе или в отношении США за действия в Ираке, Афганистане или Ливии. МУС, по сути, является единственным международным органом правосудия, имеющим юрисдикцию в отношении этих действий. Отказ от сотрудничества с МУСом фактически лишает Россию возможности хоть как-то воздействовать на международное сообщество в этом вопросе. Кстати, в том же самом докладе прокурора МУСа содержится вполне конкретное упоминание о возможных военных преступлениях США в Афганистане.

Отзыв подписи никак не повлияет на расследование событий на Украине или в Абхазии и Южной Осетии. Ситуацию в Абхазии и Южной Осетии МУС изучает давно. А Украина, тоже не член МУСа, приняла специальные декларации, согласно которым МУС обладает юрисдикцией в отношении отдельных преступлений, совершенных на ее территории в период с 21 ноября 2013 г.

В целом отзыв подписи России под Римским статутом МУСа, безусловно, шаг негативный, хоть и жест скорее символический, чем юридический. При этом Россия лишается еще одной площадки для сотрудничества по международно-правовым вопросам. Серьезное беспокойство вызывает сама тенденция отказа от сотрудничества с международными органами правосудия. В последние пару лет российские политики активно обсуждают возможность выхода из Совета Европы, что автоматически повлечет за собой выход из Европейского суда по правам человека. В качестве возможных причин такого решения называются, по сути, те же самые, что и в случае с отзывом подписи под статутом МУСа. Представляется, что такой сценарий станет значительным ударом для объективности правосудия в России. Решения ЕСПЧ часто становились последней возможностью для граждан защитить свои права.

Автор – научный сотрудник Университета Турина