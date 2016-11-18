Парламент в тяжелом весе

Государственная дума пытается повысить свое значение в законодательном процессе и продемонстрировать не только лояльность, но и компетентность. Депутаты хотят реанимировать профессиональную экспертизу законов, чтобы придать значение своим инициативам и расширить сферу самостоятельности при принятии решений.

Госдума намерена многократно увеличить финансирование экспертизы законопроектов, привлечь к работе авторитетные научные центры и профессиональные сообщества. Каждая из четырех фракций нижней палаты получит на экспертизу законопроектов 10 млн руб. в год вместо прежних 300 000 руб., еще 60 млн будет выделено профильным комитетам. Ежегодные расходы на экспертизу вырастут с 1,2 млн до 100 млн руб. – в 83,3 раза.

Первые шаги в расширении круга экспертов уже сделаны: отзывы на поступивший в Госдуму проект бюджета (который начнут обсуждать сегодня) подготовили НИУ ВШЭ, экономический факультет МГУ, РАНХиГС, другие научные центры и профессиональные объединения. Экономический факультет МГУ, по словам его декана Александра Аузана, получил запрос об экспертизе впервые. Андрей Чернявский из Центра развития НИУ ВШЭ отмечает, что проекты бюджетов и других законов направлялись в ВШЭ и раньше, но мнение экспертов редко учитывалось.

Часть средств достанется близким думским партиям исследовательским центрам, тем не менее налицо расширение круга экспертных учреждений и стремление (пусть и декларативное) учитывать мнение ученых и бизнесменов-практиков. О необходимости поддерживать в законодательном процессе двустороннюю связь с экспертами и гражданским обществом заявил спикер Думы Вячеслав Володин.

Запрос на экспертизу отражает стремление нового состава парламента и его руководства быть более значимыми участниками законотворческого процесса, чем их предшественники, говорит политолог Екатерина Шульман. В условиях растущего бюджетного кризиса правительство больше, чем прежде, заинтересовано в положительной реакции нижней палаты. Депутаты хотят расширить сферу своего влияния, перестав быть простыми исполнителями воли правительства и администрации президента. Они стремятся воспользоваться противоречиями внутри исполнительной власти и стать участниками переговоров о распределении ресурсов. Обсуждение бюджета – один из ключевых моментов, когда депутаты и Дума в целом могут участвовать в политическом торге и пытаться влиять на ситуацию, в том числе используя инструменты публичности.

Привлечение авторитетных специалистов по замыслу руководства Госдумы должно улучшить восприятие нижней палаты в общественном мнении, избавить ее от негативного эпитета «бешеный принтер».

Новые депутаты и руководство Госдумы демонстрируют нежелание быть простыми исполнителями воли правительства. Это вероятное смещение политического веса – Дума становится чуть тяжелее, правительство – чуть легче – может быть вызвано приходом в Думу Вячеслава Володина. Но может и наоборот – приход Володина вызван желанием сместить роли и ответственность в принятии важных решений.