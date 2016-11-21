Детали / Человек недели
Статья опубликована в № 4207 от 21.11.2016 под заголовком: Человек недели: Алексей Улюкаев

Дело Алексея Улюкаева за гранью понимания

Российский Левиафан превращается в Уробороса
  • Александра Прокопенко
Человек недели: Алексей Улюкаев
Человек недели: Алексей Улюкаев
А. Гордеев / Ведомости

В ночь с понедельника на вторник Следственный комитет сообщил, что при помощи ФСБ задержал в офисе «Роснефти» министра экономического развития Алексея Улюкаева. Министр подозревается в вымогательстве взятки в $2 млн от «Роснефти» за положительное заключение и оценку, которые сделали возможной покупку госпакета акций «Башнефти» «Роснефтью». «Это за гранью моего понимания», – выразил общую мысль начальник Улюкаева премьер Дмитрий Медведев.

Поразил коллег не сам факт возможной взятки (никаких фото- или видеосвидетельств, которыми обычно сопровождаются коррупционные задержания, предъявлено не было). «Берут все» – и это так называемый common knowledge среди российской бюрократии. Удивляло чиновников, что их коллега брал так мало, в таком неподходящем месте и за то, что, в принципе, и так было сделано бесплатно.

Чиновники и политики о задержании Улюкаева
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Рассказывают, что на сентябрьском письме главы «Роснефти» Игоря Сечина в Кремль с просьбой отдать госдолю «Башнефти» «Роснефти» стояла виза президента Путина «Не возражаю». Оно было расписано первому вице-премьеру Игорю Шувалову, помощнику президента Андрею Белоусову и Улюкаеву. После подписи главы государства денег обычно не берут. На письме по сложившейся традиции для большинства служебных документов, в которых содержится стоп-слово «Роснефть», стоял гриф «Секретно», что только усугубляет неопределенность вокруг продажи «Башнефти».

Неопределенность для российских чиновников стала «новой нормальностью». Процесс принятия решения в таких условиях превращается в бесконечную цепь консультаций, потерю контактов с реальной жизнью. Путаница возрастает до такой степени, что никто не знает, как решение принимается. Задержание Улюкаева в этом смысле показательно – никто доподлинно не знает, давал ли президент команду задерживать опального министра или это самодеятельность силовиков.

Рассказывают и другую историю, что Улюкаев, несмотря на требование Путина работать до истечения полномочий правительства, попросился в отставку. Причем не просто написал заявление, но еще и пытался им шантажировать президента. С этой точки зрения действия силовиков – сигнал остальным: с тонущей подводной лодки не убежать. Французский социолог Мишель Крозье называл бюрократию Левиафаном, обращающим в рабство. А рабы не могут по собственной воле покидать своих хозяев. Но если задержание Улюкаева – не частный случай, а результат работы системы, то управляемый бюрократический хаос стал войной всех против всех. Российский Левиафан превратился в Уробороса – змея, который ест сам себя.

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Министру экономического развития Алексею Улюкаеву предъявлено обвинение в получении взятки с вымогательством, заявление на него подала «Роснефть»
Артем Геодакян/ТАСС
Министру экономического развития Алексею Улюкаеву предъявлено обвинение в получении взятки с вымогательством, заявление на него подала «Роснефть»
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Следственный комитет ходатайствовал в суде об избрании в отношении обвиняемого Алексея Улюкаева меры пресечения в виде домашнего ареста, заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко
М. Стулов / Ведомости
Следственный комитет ходатайствовал в суде об избрании в отношении обвиняемого Алексея Улюкаева меры пресечения в виде домашнего ареста, заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко
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Около 15.30 мск во вторник, после допроса в СКР, Улюкаева доставили в Басманный суд
М. Стулов / Ведомости
Около 15.30 мск во вторник, после допроса в СКР, Улюкаева доставили в Басманный суд
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Один из адвокатов Улюкаева – Тимофей Гриднев (на фото слева), управляющий партнер московской коллегии адвокатов «Гриднев и партнеры». Он известен тем, что защищал председателя совета директоров международного финансового объединения «Менатеп» Платона Лебедева, бывшего руководителя департамента имущественных отношений Министерства обороны Евгению Васильеву, а также бывшего министра сельского хозяйства Елену Скрынник
М. Стулов / Ведомости
Один из адвокатов Улюкаева – Тимофей Гриднев (на фото слева), управляющий партнер московской коллегии адвокатов «Гриднев и партнеры». Он известен тем, что защищал председателя совета директоров международного финансового объединения «Менатеп» Платона Лебедева, бывшего руководителя департамента имущественных отношений Министерства обороны Евгению Васильеву, а также бывшего министра сельского хозяйства Елену Скрынник
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По версии следствия, Улюкаев потребовал от представителя «Роснефти» взятку за положительное заключение и оценку сделки по приобретению «Роснефтью» госпакета «Башнефти»
М. Стулов / Ведомости
По версии следствия, Улюкаев потребовал от представителя «Роснефти» взятку за положительное заключение и оценку сделки по приобретению «Роснефтью» госпакета «Башнефти»
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Алексей Улюкаев в зале суда
Sergei Karpukhin / Reuters
Алексей Улюкаев в зале суда
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Журналисты в Басманном суде
М. Стулов / Ведомости
Журналисты в Басманном суде
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