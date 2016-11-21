Президент наших надежд

После победы Дональда Трампа доля россиян, которые надеются на улучшение отношений между США и Россией, выросла в полтора раза – такие результаты дал опрос, проведенный ВЦИОМом спустя несколько дней после голосования в США. За две недели до выборов 29% опрошенных ВЦИОМом полагали, что в случае победы Трампа отношения двух стран скорее улучшатся, 36% были уверены, что никаких изменений выигрыш республиканца не принесет. После выборов доля оптимистов выросла до 49% (в неизменность отношений двух стран теперь верят 29%).

Рост объясняется эффектом «присоединения к победителю» – одобрением постфактум того, что стало реальностью, а прежде казалось маловероятным, считает гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров. Вклад самого Трампа в рост связанных с ним у россиян надежд, вероятно, невелик: большинство авансов будущим «прекрасным» отношениям с Россией он сделал, еще будучи кандидатом в президенты.

Куда больше для роста уровня ожиданий сделали российские политики, предрекая оживление в связях двух стран. Сразу несколько членов кабинета министров высказали надежду, что избрание Трампа приблизит снятие с России американских секторальных санкций. Впрочем, чем дальше, тем чаще можно услышать призывы дождаться конкретики – например, объявления кандидатов на ключевые посты в новой администрации.

Надежды, которые российский обыватель возлагает на нового президента США, много месяцев возгонялись провластными медиа, в первую очередь телевидением. Возможно, кстати, что Трампа популяризировали как будущую жертву, не веря в его победу, – теперь победе приходится радоваться, но что она даст, бог весть.

Трамп воплощает куда больше надежд россиян, чем его предшественник Барак Обама. После его победы над республиканцем Миттом Ромни в 2012 г. (Обама был переизбран на второй срок) только каждый четвертый опрошенный ВЦИОМом россиянин считал, что при Обаме отношения США и России станут лучше, 5% – что хуже, а почти две трети опрошенных (69%) не видели перспектив для перемен. В отличие от Обамы в 2012 г. (к тому времени уже провалилась перезагрузка) Трамп – новый человек в политике, у него карт-бланш, отсюда и куда более высокий уровень ожиданий. Оправдает он их или нет, не имеет принципиального значения: госпропаганда, как показывает практика, умеет быстро переключаться с образа любезного друга на образ злокозненного врага и обратно (см. Эрдоган).