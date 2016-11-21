Подушная подать снова нужна

Тунеядский налог

На статью «Подушная подать» (№ 214 от 15.11.2016 стр. 06)

Неожиданно бурную реакцию российской общественности вызвало недавнее заявление вице-премьера правительства России Ольги Голодец: «Сейчас разрабатывается проект закона, когда те граждане, которые выбрали для себя путь неработы, – они будут должны внести платеж за фактически использование социальной инфраструктуры. Такой проект закона есть». Эксперты тут же назвали предлагаемые платежи налогом на тунеядство и дружно бросились его критиковать.

В обоснование собственной позиции они даже углубились в Средние века, нашли аналог такого налогообложения в виде подушной подати и привели слова признанного авторитета, Шарля Луи де Секонда Монтескье, о том, что «подушный налог более свойствен рабству, налог на товары – свободе, потому что он не столь непосредственно затрагивает личность плательщика».

Между тем вышеназванный французский мыслитель, философ и правовед эпохи Просвещения назвал рабским вовсе не тот подушный налог, что взимался несколько столетий назад во многих странах Европы и при Петре I в России. Он говорил о налоге, который платили покупатели рабов в Древнем Риме за каждую купленную ими душу, показывал его нерациональность в торговле и рекомендовал на будущее взимать налог исключительно с продаж. Он объяснял, что, когда такой налог берется с продавца, покупатель оплачивает его незаметно для себя.

Что же касается личности налогоплательщика, то трудно придумать большее вмешательство в его экономическую деятельность и материальное состояние, чем тотальный государственный контроль за личными доходами граждан. Контроль, который неизбежно потребен при принятом сегодня подоходном налогообложении.

Именно поэтому, на мой взгляд, введение верно рассчитанных сборов пока что только с тунеядцев могло бы заставить общество задуматься, не стоит ли распространить на всех граждан единый ежегодный сбор за выполнение общих государственных функций – охрану здоровья и правопорядка, всеобщее среднее образование, судопроизводство, оборону страны и проч. И на основании того, что все имеют примерно равный доступ к услугам государства, такой взнос тоже должен быть абсолютно равным для всех (как вариант, варьироваться по регионам). Что же касается подоходного налога, то его надо отменить.

Скажете, это шаг назад, в темное Средневековье? Отнюдь! Эта идея вполне отвечает современным задачам нахождения справедливости и сокращения государственного вмешательства в личную жизнь граждан. Ведь если ты честно и много зарабатываешь, это исключительно твоя заслуга, а не заслуга государства и тем более бездельников. Ведь если ты бездельник, то и должен жить плохо, а не радоваться жизни за счет трудолюбов. Ведь, повторю, если каждый получает от государства единый пакет услуг, то и стоимость этого пакета для всех одна и незачем этому государству считать деньги в чужом кармане.

Что же касается дифференцированного обложения налогом граждан в зависимости от их доходов, то оно отнюдь не прогрессивно. Оно стало почти повсеместно практиковаться вместе с реализацией всеобщего избирательного права и вынужденного заигрывания властей с населением. Именно тогда эти власти приступили к внедрению в законы вредных принципов социализма, всеобщей уравниловки, стали потакать желанию масс побольше отобрать у богатых и поделить среди всех. По своей сути такое налогообложение поощряет бездельников, которые в силу отсутствия доходов ничего государству не платят. В нем-то эти голосующие бездельники сильно заинтересованы. Поэтому по большому счету не предлагаемые правительством платежи за фактически использование социальной инфраструктуры, а, наоборот, НДФЛ в России и есть чисто тунеядский налог.

Его негативные для общества результаты налицо. Это и серый бизнес, и офшоры, и лишение свободы деятельных граждан за утаивание от налогов своих кровно заработанных денег, и содержание за счет общества гигантской армии налоговиков.

Так что, может, Петр I поступил совсем не глупо, когда установил в России подушную подать, и надо бы вернуться к ее аналогу. Конечно, одновременно усовершенствовав всю налоговую систему, в том числе полностью освободив от сборов нетрудоспособных граждан.

А вот боязнь за судьбу тех, кто пользуется социальной инфраструктурой за чужой счет, вполне обоснованна. Хотя российская Конституция и предусматривает право граждан на бесплатное медицинское обеспечение и прочие государственные блага, она же требует оплату каждым законно установленных налогов и не препятствует наказанию правонарушений. Кто не захочет платить за себя, должен отрабатывать долг на обязательных общественных работах. И это будет справедливым.

Андрей Черепанов, руководитель Проекта национального развития

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