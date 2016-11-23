Квартирные просторы Подмосковья

В 2005 г. президент Владимир Путин объявил о национальном проекте «Доступное и комфортное жилье – гражданам России». С тех пор удалось фактически удвоить объемы вводимого в стране жилья: с 43,6 млн до 85,4 млн кв. м в прошлом году. Только вот средний размер жилплощади на человека за этот период вырос незначительно: с 21 до 24 кв. м.

Уровень обеспеченности жильем пока остается недостаточным по сравнению с развитыми странами. Он лишь в 1,5 раза выше позднесоветского и втрое ниже уровня жилищной обеспеченности граждан США, где на человека приходится 70 кв. м (в Германии и Франции – 39 кв. м). Чтобы выйти на показатель 35 кв. м на человека, России требуется увеличить объем жилищного фонда в 1,5 раза. А с учетом ветхого и аварийного жилья объем необходимого строительства должен составить 70–80% имеющегося жилищного фонда, говорится в ответе аналитического центра при правительстве. Объемы строительства в стране уже начинают падать, по оценкам Минстроя России, в этом году введут 77 млн кв. м (снижение – около 10%).

Пока вся страна бьется за доступное жилье, Московская область не знает, куда от него деться. Подмосковье давно уже превысило мировой критерий ввода – 1 кв. м в год на человека. Именно в Московской области самый высокий в России показатель обеспеченности жильем: 34,9 кв. м на человека. Это неудивительно – жить и работать в столичном регионе стремится трудоспособное население едва ли не со всего постсоветского пространства; и в качестве стартового жилья многие приобретают жилье именно в ближайшем Подмосковье. Есть спрос – растет предложение. Ввод жилья в Московской области планомерно увеличивается: с 2,6 млн кв. м в 2000 г. до 9,6 млн кв. м в 2015 г. (данные подмосковных властей).

А вот у ближайшего соседа – Москвы показатель обеспеченности жильем один из самых низких в стране: всего 19 кв. м. И он на протяжении десятилетий существенно не менялся: например, в 1990 г. на одного человека приходилось 17,8 кв. м. Ввод жилья в столице после рекордов середины нулевых стабилизировался на уровне 3 млн кв. м в год.

Подмосковные власти уже анонсировали сокращение жилищного строительства до 7,5 млн кв. м в год. Но сами же признают, что лимитами на строительство жилья проблемы не решить: нужно развивать другие регионы, чтобы люди хотели жить и работать там. С другой стороны, по их мнению, если переезжают экономически активные люди, для региона это вроде бы хорошо. Только в случае с Московской областью это не работает: приезжать приезжают, а налоги платят в Москве.

«Для чего мы пытаемся переселить сюда всю страну?» – задавался вопросом в интервью «Ведомостям» зампред подмосковного правительства Герман Елянюшкин. Хотя таким вопросом логичнее было бы задаться московским властям. Если сравнивать с 1990 г., то население Москвы увеличилось почти на 40%, области – на 10% (численность населения страны в целом менялась незначительно). Многие москвичи покупают квартиры в области, но сохраняют регистрацию в столице. Пока не договорятся между собой два ближайших соседа, стоит ли кивать на всю страну?