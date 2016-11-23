Ракетный сигнал

Победа Дональда Трампа, усилившая нервозность в странах – союзницах США из-за возможных перемен в политике коллективной безопасности, представляет плановое усиление российских границ новой военной техникой в особо драматических тонах.

О планах разместить на морских границах России береговые ракетные комплексы «Бастион» и «Бал» было известно заранее, но точные даты военные не называли: теперь сообщения идут одно за другим. Во вторник из статьи официальной газеты Тихоокеанского флота «Боевая вахта» стало известно, что Россия уже разместила их на северных Курильских островах Кунашир и Итуруп (на два соседних, Шикотан и Хабомаи, претендует Япония). В понедельник стало известно о развертывании «Бастиона» на Балтике, в Калининградской области. В октябре приборостроительный завод «Тайфун» в Калуге, где создан «Бал», сообщил, что очередной такой комплекс недавно получил Северный флот («Бастионы» там тоже есть). В 2014 г. несколько комплексов «Бастион» были переброшены в Крым. Россия делает все, чтобы обезопасить себя от НАТО, объяснил усиление на балтийском направлении пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Ракетные комплексы – это логичный и сравнительно дешевый способ усиления чувствительных с геополитической точки зрения прибрежных регионов, отмечает военный эксперт Константин Макиенко. И «Бал», и «Бастион» – противокорабельные комплексы, но защитой побережья от десанта их функционал не исчерпывается. «Бастионы», как докладывал недавно министр обороны Сергей Шойгу президенту, способны поражать не только морские, но и наземные цели – на расстоянии 350 и 450 км соответственно.

Минобороны Литвы отреагировало на размещение «Бастионов» заявлением о появлении ограничений доступа союзников из НАТО по морю, что «не способствует повышению уровня безопасности в Европе». Нервозность усиливается предвыборными обе­ща­ни­ями Трампа пересмотреть принципы отношений альянса с Европой, которая «не платит» за свою безопасность. В свою очередь, Япония встревожена другим предвыборным заявлением Трампа, что стране не стоит рассчитывать только на американский «ядерный зонтик». Премьер Синдзо Абэ был первым лидером, встретившимся с Трампом после выборов – в том числе для обсуждения вопросов коллективной безопасности. В декабре Абэ предстоит встреча с Путиным для обсуждения островного вопроса: тема ракетных комплексов потенциально может усилить позиции Москвы.

Ни с Японией, ни с прибалтийскими республиками Россия воевать не собирается – реальное военное усиление идет в первую очередь на южном, украинском, направлении, считает военный аналитик Руслан Пухов. Долгое время Калининград был фактически демилитаризованной зоной, там сконцентрирована морально устаревшая техника, которую теперь обновляют, это часть программы перевооружения российской армии и только, полагает эксперт: нервозность соседей России ситуативна, военные мыслят не теми категориями, что политики.