Главнокомандующий академиками

Публичный разнос, устроенный президентом Владимиром Путиным президенту Российской академии наук (РАН) Владимиру Фортову, многое говорит о том, как Путин представляет себе механизм выборов и жизнь независимого профессионального сообщества.

На заседании совета по науке и образованию Путин резко отчитал главу РАН за то, как были проведены очередные выборы в академию (несколько избранных академиками и членами-корреспондентами – чиновники и силовики): «Зачем вы это сделали? Они такие крупные ученые, что без них Академия наук обойтись не может?» (цитата по «РИА Новости»). Президент пригрозил уволить госслужащих, ставших академиками. Академик-секретарь историко-филологического отделения РАН Валерий Тишков удивлен упреками, так как чиновников было избрано меньше, чем на прошлых выборах. Некоторые, в частности министр здравоохранения Вероника Скворцова, сняли кандидатуры, другие не были избраны. Недовольство президента могло вызвать избрание начальника управления регистрации и архивных фондов ФСБ Василия Христофорова и замминистра внутренних дел Александра Савенкова. Христофоров – известный историк спецслужб и автор ряда интересных работ, Савенков до МВД был заместителем главного военного прокурора. Избраны замначальника Гидрометцентра Александр Макоско, сенатор Арнольд Тулохонов, министр здравоохранения Пермского края Ольга Ковтун и член правления «Газпрома» Олег Аксютин.

Позже Путин, отвечая на вопросы журналистов, рассказал, что год назад в письменном виде рекомендовал госслужащим не избираться в Академию наук, поскольку, занимая крупную должность, человек не может «одновременно заниматься серьезной исследовательской работой».

Занятие наукой не запрещено законом «О государственной гражданской службе». Избрание в академию регламентировано уставом РАН, который предусматривает обязательную публикацию списков кандидатов и отзыв о научных трудах с основного места работы. Запрета на избрание госслужащих нет, при избрании (или отказе в нем) должны учитываться научные заслуги кандидата. Ключевая роль в избрании принадлежит профильным секциям, мнение которых, как правило, утверждает общее собрание академии, поясняет замдиректора Института проблем передачи информации РАН Михаил Гельфанд. Процедура избрания предполагает тайное голосование за каждого из претендентов в секции и на общем собрании.

Критика направлена не по адресу, вопрос должны были решать кадровики. Иначе получается, что Фортов должен поставить распоряжение главы государства выше устава РАН и оказать давление на секции и счетные комиссии. Возможно, причина разноса в непонимании (или неприятии) президентом академических свобод и принципов работы, где процедура и горизонтальные связи оказываются важнее персоны руководителя. Не исключено, что раздражение Путина вызвано тем, что конфликт между РАН и ФАНО по поводу финансирования научных исследований и управления научными учреждениями не урегулирован, что ставит под сомнение эффективность вертикали власти.