Аудитор временно недоступен

Российская экономика может остаться без услуг аудиторов с 1 января 2017 г. Не хочется драматизировать ситуацию, но риск реально существует. Аудиторы физически не исчезнут, они временно потеряют право оказывать профессиональные услуги. Ведь для этого аудитор, будь то индивидуальный предприниматель или аудиторская компания, должен быть членом саморегулируемой организации (СРО). Первого января вступят в силу поправки в федеральный закон, установившие требование к минимальной численности членов СРО на аудиторском рынке. Несмотря на идущие сейчас процессы консолидации, есть риск, что ни одна СРО к новому году не будет соответствовать требованиям закона.

На рынке аудита сформировалось пять СРО. Но, к сожалению, надо признать, что механизм саморегулирования на аудиторском рынке в России так и не был полноценно запущен. Качество аудита в России оставляет желать лучшего. Важность этого вопроса высока: банки и предприятия внезапно оказываются банкротами, несмотря на наличие свежего по дате «квалифицированного» аудиторского заключения. То есть о реальном финансовом состоянии субъектов экономики никто достоверно не знает. Я писал об этом в прошлом году («Кому нужен аудит», «Ведомости» от 27.10.2015). Но вместо того чтобы сосредоточить рынок на качестве профессиональных услуг, департамент Минфина, в ведении которого сейчас находится отрасль, вынудил потерять время на выполнение формальных требований.

Около двух лет назад поправки в закон об аудиторской деятельности зафиксировали кратно увеличенные требования к численности членов СРО: вместо изначальных 500 аудиторских организаций или 700 физических лиц – аудиторов значения подняты до 1500 и 7000 в проекте, а в окончательном варианте – до 2000 и 10 000, или в 4 и 14 раз соответственно. Если же сравнить с базовым законом о СРО, то превышение составляет 80 и 100 раз. Регулятор свою логику никак не аргументировал – в Госдуму не было представлено никаких расчетов, законодатели приняли изменения без вопросов.

Этим взятым с потолка количественным требованиям не соответствует ни одна из действующих СРО, что всем известно. Пока отрасль уже второй год подсчитывает количество членов в каждой СРО, вопросы качества аудита, естественно, отошли на второй план. Какая же СРО в здравом уме будет исключать недобросовестного участника, если каждый штык на счету!

До последнего аудиторская отрасль пыталась объяснить регулятору и законодателям неприемлемость этого положения закона. На днях высокое должностное лицо Минфина сообщило, что на аудиторском рынке должна остаться и вовсе одна СРО. Зачем лоббируется такая модель, объяснимо: регулятор предполагает, что при наличии одной СРО будет легче управлять отраслью. Непонятно только, почему рынку об этой задумке сообщили за полтора месяца до дня Х, а не два года назад? Вообще, зачем нужно было устанавливать требования к количеству членов СРО, если при одной СРО это не имеет никакого значения?

Когда идея насильственного сокращения числа СРО казалась плохой шуткой, у меня с одним из коллег произошел следующий разговор. Чисто гипотетически, на уровне предположения из кошмарного сна, я спросил: «А вот если регулятор объявит, какая СРО должна остаться на рынке, как поведут себя аудиторы?» Мой собеседник ответил: «Послушно пойдут туда, куда укажут».

Пока прогноз оказался неверным. В отрасли начались добровольно-принудительные процессы объединения СРО, но не на одной площадке, а на двух. При этом специалисты не исключают, что ни один из объединяющихся блоков не наберет к 1 января нужное количество членов и, соответственно, все СРО потеряют свой статус. В стране зарегистрировано немногим более 4000 аудиторских организаций и 20 000 аудиторов, часть из которых – мертвые души, прекратившие аудиторскую деятельность, другая часть – молчуны, занявшие выжидательную позицию до определения лидирующей СРО. Для соблюдения требований закона рынок между двумя новыми СРО должен быть поделен практически пополам. Только вот запас по количеству отсутствует.

Что тогда? На рынке не останется ни одного правоспособного аудитора и аудиторской компании. По закону в течение 60 рабочих дней, где-то до середины апреля, «не приписанные» к СРО аудиторы имеют право завершить начатые дела. Новых договоров о проведении аудита они заключать не смогут. Это скандал в масштабе страны: предприятия лишатся возможности получить заключение аудитора, а без этого документа невозможно совершение целого ряда экономических действий, в частности получение кредита в банке.

Недавно появилась информация о том, что регулирование аудиторской отрасли полностью или частично может быть передано в ведение Банка России. Это не первое заявление на тему. Но все-таки есть основания полагать, что на этот раз смена регулятора может состояться. Я не испытываю иллюзий относительно того, что после перехода под патронаж другого ведомства жизнь аудиторов станет медом. ЦБ – очень жесткий регулятор. Но при этом у него всегда была практика диалога с профессиональным сообществом. К тому же ЦБ кровно заинтересован в повышении эффективности аудита, ведь он несет непосредственную ответственность за состояние всего финансового рынка. В ведении Банка России также находятся эмитенты из реального сектора экономики – публичные акционерные общества, значит, мегарегулятору нужны доброкачественные аудиторские заключения о достоверности их бухгалтерской (финансовой) отчетности. Совпадение профессиональных интересов повышает шансы на то, что отрасль наконец-то сосредоточится на качестве.

Автор – председатель центрального совета СРО «Аудиторская палата России»