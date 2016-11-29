Иногородних не опекаем

Минтруд направил во все российские регионы письма с разъяснением о том, что отказ в пособии по инвалидности детям, взятым в опеку из детдомов в других регионах, незаконен (сообщил «Коммерсантъ»). Это реакция на участившиеся жалобы приемных родителей, юристов и представителей Общественной палаты.

Между тем ситуация с выплатами на детей-инвалидов – часть более общей проблемы. В конце прошлого года правительство Москвы приняло постановление (точнее, внесло поправки в два уже существующих), регламентировав выплаты детям из региональных детских домов, переданным под опеку или в приемные семьи в Москву. Согласно поправкам, «получателями ежемесячного вознаграждения <...> являются лица <...> принявшие в приемную семью <...> ребенка, имеющего место жительства в городе Москве». Под местом жительства чиновники понимают постоянную регистрацию, раньше это требование относилось только к приемным родителям или опекунам. Дети же в таких ситуациях сохраняют прописку в детдомах.

Отказ органов опеки в выплатах, в заключении договора о приемной семье, во временной регистрации и т. д. вызвал многочисленные судебные иски от опекунов и приемных родителей, а затем и судебные решения, признающие отказ в выплатах незаконным. Ноу-хау Москвы начали следовать и другие – например, Московская область и Санкт-Петербург.

Чиновники говорят о «приемнородительском туризме». По некоторым оценкам, за последние годы Москва, размер выплат в которой превышает региональные в 2–3 раза, приняла из регионов более 100 семей с большим количеством приемных детей (10–16). Это серьезная нагрузка на московский бюджет. Но эта проблема решаема, один из предлагаемых механизмов – сохранение выплат из бюджетов «регионов-доноров» плюс доплаты из бюджета «региона-реципиента», с учетом разницы в стоимости жизни.

Постановление московских властей – в принципе, часть общей проблемы с социальными выплатами, которые прикреплены к региональным бюджетам, говорит президент фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская. В итоге страдают социально наименее защищенные граждане – прежде всего внутренние мигранты. Сейчас приемные родители пробивают важную брешь в этой системе, потому что они в основном способны постоять за свои права. Решение может быть найдено путем резервирования средств на приезжих в региональных бюджетах или выделения специальных средств в бюджете федеральном.

Минтруд совершенно правильно ссылается на Конституцию и Гражданский кодекс, согласно которым граждане свободны передвигаться по стране, а местом жительства малолетних детей считается место жительства их законных представителей. Однако, похоже, этих норм недостаточно и суды не всегда выносят решение в пользу родителей и детей. И сейчас опять вся надежда на внимание к проблеме общества и возможное принятие некоего специального закона.