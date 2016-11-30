Аналитика
Статья опубликована в № 4214 от 30.11.2016 под заголовком: Урбанизация: Выбор города

Непропорциональное развитие

Главный экономист Всемирного банка по России Апурва Санги об основных факторах конкурентоспособности городов
  • Апурва Санги
В индийском Коимбатуре одним из драйверов развития стала текстильная промышленность
В индийском Коимбатуре одним из драйверов развития стала текстильная промышленность
Babu / Reuters

Урбанизация сама по себе не ведет к экономическому успеху, однако экономический успех городов может быть очень важен для страны. Мы подробно изучаем конкурентоспособные города и видим, что их опыт актуален в том числе для России.

Что мы понимаем под конкурентоспособными городами. При описании таких городов важно слово «непропорциональный». Конкурентоспособные города непропорционально выделяются среди других в трех аспектах: выпуске товаров и услуг, создании рабочих мест и экономическом росте. Их развитие непропорционально быстрее развития национальной экономики по всем этим трем направлениям. И это не обязательно широко известные или столичные города. Один из ярких примеров – турецкий Газиантеп. Не Стамбул, не Анталья. В Газиантепе нет никаких природных ресурсов. Это не порт. И все же Газиантеп за 10 лет вышел на 9-е место в мире по темпам экономического роста, а товары легкой промышленности, производимые в городе, продаются в 175 странах.

В начале 2000-х гг. из 750 крупнейших городов мира три четверти росли быстрее, чем национальная экономика в целом. А города, относящиеся к высшим 10% в рейтинге, продемонстрировали рост ВВП на 13,5%, годовой рост темпов создания рабочих мест – на 9,2% и рост доходов – примерно на 10%, что непропорционально выше уровней, достигнутых в соответствующих национальных экономиках.

Необходимо отметить, что такие города в огромной степени выиграли от высокого уровня трудовой мобильности – в России этот фактор вызывает беспокойство. Среднестатистический россиянин переезжает в другую местность всего 1,3 раза за всю жизнь. На другом конце спектра находятся австралийцы, которые переезжают 15 раз. Мобильность имеет большое значение, поскольку она позволяет совместить имеющиеся у человека способности с возможностями. Однако в региональном разрезе россияне становятся все менее и менее мобильными, и российские моногорода ярко демонстрируют эту проблему.

Надо забыть, что ресурсов нет

Что делают конкурентоспособные города, чтобы достичь успеха? Мы выделили три основных направления.

1. Они выдвигают на передний план торгуемые секторы экономики: конкурентоспособные города обеспечивают долгосрочный рост темпов создания рабочих мест за счет развития, как минимум, двух-трех торгуемых секторов (а не розничной торговли или государственного сектора). В Коимбатуре такими секторами были машиностроение и текстильная промышленность. В Газиантепе – производство ковров и обуви. Темпы роста рабочих мест в торгуемых секторах на 2,5% выше, чем в неторгуемых секторах. Более того, торгуемые секторы стимулируют создание рабочих мест в неторгуемых: в городах, где занятость в торгуемом секторе растет самыми быстрыми темпами, зафиксирован рост количества рабочих мест в неторгуемых секторах на 6,6%. Почти во всех таких городах одна из главных ролей принадлежит внедрению цифровых и информационных технологий, в то время как в большинстве российских городов это направление развивается медленно.

2. Конкурентоспособные города осознают, что в одиночку им преуспеть не удастся. Они понимают, что за различные составляющие конкурентоспособности города отвечают разные уровни государственного управления, и поэтому добиваются того, чтобы другие уровни государственного управления делали то, что вне власти городов. В некоторых случаях городские правительства могут и должны действовать самостоятельно. Например, правительство испанского города Бильбао использовало свои налоговые полномочия, чтобы ввести прямой налог для финансирования работ по восстановлению русла реки Нервьон – важнейшего природного ресурса города. Однако в большинстве случаев приходится задействовать другие уровни государственной власти. Например, в колумбийском городе Букараманга было проведено исследование, выявившее, что низкий уровень развития транспорта является основным фактором, сдерживающим рост местных предприятий, и городское правительство использовало результаты этого исследования для лоббирования интересов города в национальном правительстве. Применительно к российским городам ключевое значение имеет наличие прочной базы межбюджетных отношений с российскими регионами. Две трети субъектов Российской Федерации имеют дефицитный бюджет, а примерно у 10 регионов долговая нагрузка составляет от 80 до 180%. В этих условиях анализ взаимодействия между различными уровнями государственного управления приобретает все большее значение. При этом особое внимание следует уделять обеспечению того, чтобы межбюджетная политика в отношении распределения бюджетных субсидий и дотаций не подрывала усилия тех, где происходит стремительная урбанизация.

3. Конкурентоспособные города реально действуют. Они претворяют стратегии в жизнь. Основной инструмент – городской бюджет: города выстраивают свой бюджет так, чтобы финансировать приоритетные направления. В американском Балтиморе каждый департамент и каждое агентство обязаны готовить предложения с обоснованием необходимости бюджетных ассигнований и разъяснением того, как проводимая работа связана с реализацией шести согласованных общегородских приоритетов. В результате город смог перераспределить несколько сотен миллионов долларов на более продуктивные направления. Другой подход заключается в применении механизмов инициативного бюджетирования с участием граждан, которое начинает развиваться и в некоторых российских регионах. Однако применение инициативного бюджетирования преимущественно ограничено небольшими проектами на уровне местных сообществ.

Исследования показывают, что бюджетно-налоговые стимулы – лишь одна составляющая развития для городов, причем небольшая. Такие стимулы могут быть приятным бонусом, но они приобретают решающее значение только после осуществления других вмешательств структурного характера. В случае России речь может идти об устранении инфраструктурных препятствий в основных торговых коридорах и совершенствовании логистических услуг. Кроме того, хотя конкурентоспособные города как магнитом притягивают прямые иностранные инвестиции (ПИИ), потенциал экономического развития, который несут с собой ПИИ, не следует преувеличивать, ведь большинство новых рабочих мест фактически создается благодаря росту отечественных предприятий. Как видно из результатов исследования Всемирного банка Competitive cities for jobs and growth: what, who, and how, в городах, получивших в 2012 г. ПИИ в том или ином объеме, прямое создание рабочих мест благодаря иностранным инвесторам составило в среднем лишь 0,1% от общей численности занятых. Этот вопрос важен для России с учетом ограниченной роли отечественных малых и средних предприятий в экономике. Наконец, важно понимать, что урбанизация не ведет автоматически к экономическому успеху, о чем свидетельствует опыт Детройта и Кливленда.

Конкурентоспособные города, существование которых является предпосылкой для формирования конкурентоспособных регионов – а те в свою очередь служат предпосылкой для обеспечения конкурентоспособности страны, – должны постоянно проводить переоценку пространства, в котором существуют. Сосредоточившись на упомянутых аспектах, российские города, в том числе моногорода, могли бы сильно продвинуться в развитии решающих факторов конкурентоспособности – экономического роста, создания новых рабочих мест и увеличения доходов.

Автор – главный экономист Всемирного банка по России

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