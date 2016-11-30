Как найти баланс мигрантов

Россияне хотят регулировать приток мигрантов так, чтобы использовать их как дешевую рабочую силу, не конкурирующую с ними на рынке труда.

По данным опубликованного во вторник опроса ВЦИОМа, большинство россиян (63%) полагают, что в их городе или поселке живет много или «слишком много» иностранцев (среди горожан таких 70%), противоположной точки зрения придерживается 31% респондентов (26% горожан). Массовое проживание мигрантов и их присутствие на рынке труда вызывает разную реакцию россиян. 78% опрошенных хотели бы, чтобы государство ограничило их приток в Россию, за их привлечение – всего 14%. По данным «Левада-центра» (август 2016 г.), доля сторонников ограничений несколько меньше, но они сохраняют большинство (66% против 23%). Доля желающих ужесточения миграционной политики снизилась: в октябре 2013 г., по данным «Левада-центра», его поддерживали 78%.

Отношение россиян к мигрантам на рынке труда остается противоречивым. По данным ВЦИОМа, 74% считают, что большинство мигрантов работают нелегально, 71% убежден, что труд гастарбайтеров препятствует росту зарплат россиян (в 2013 г. так считали 56%). Одновременно наши соотечественники замечают и положительный эффект: 67% говорят, что мигранты работают там, где не желают работать местные жители (в 2013 г. – 47%), 57% полагают, что благодаря им снизилась стоимость ряда работ и услуг. Россияне не рады присутствию мигрантов, но стали терпимее к ним. По данным «Левада-центра», доля тех, кто испытывает к ним раздражение и неприязнь, снизилась с 55% в октябре 2013 г. до 33% в августе 2016 г., число тех, кто относится к ним нейтрально, выросло с 39 до 63%.

Ослабление негативного отношения к мигрантам вызвано несколькими факторами. Многие гастарбайтеры вернулись домой из-за резкого снижения курса рубля в 2014–2015 гг. и сокращения рабочих мест в привычных для них сферах занятости. Отчасти сыграли роль и политика властей по легализации труда мигрантов, и облегчение процедуры их регистрации, что несколько снизило долю нелегалов. Но главную роль сыграла смена политической повестки, считает замдиректора «Левада-центра» Алексей Гражданкин. В 2012–2013 гг. антимигрантская риторика активно использовалась во внутренней политике, в том числе на региональных выборах. Сейчас обыватели получили нового врага, сначала в лице Украины, затем – Запада. Внутренние проблемы, в том числе связанные с мигрантами, не вызывают столько эмоций.