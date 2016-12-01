Тихая удача «Русснефти»

«Русснефть» на прошлой неделе провела первое за последние 10 лет нефтяное IPO. На Московской бирже основные владельцы компании – семья Гуцериевых – продали 20% обыкновенных акций за 32,4 млрд руб., или $503 млн. Бумаги были размещены по средней цене диапазона, переподписка, как говорят организаторы, достигла 30%. Причем около 10% спроса обеспечили физлица, от них поступило около 2000 заявок. Бумаги купили преимущественно российские инвесторы, было немного иностранцев, в том числе из Азии, рассказывали организаторы.

Это размещение можно назвать одним из самых необычных за последние годы. Достаточно вспомнить размещение «Алросы» – с масштабными презентациями, поездками аналитиков в Якутию и проч. Здесь ничего подобного не было. Ни активного маркетинга, ни масштабной рекламной кампании, которая бы привлекла физических лиц (кроме письма сотрудникам Бинбанка с предложением поучаствовать в размещении на льготных условиях). Ни одна из компаний принадлежащей Гуцериеву группы «Сафмар» – банк и пенсионные фонды – не принимала участие в этой сделке, уверил «Ведомости» гендиректор группы «Сафмар» Авет Миракян.

Такое удачное размещение тем удивительнее, что крупные фонды и управляющие компании скептически отнеслись к предложению. У компании огромный чистый долг – $1,6 млрд, или 3,1 EBITDA, на 30 июня, невнятные перспективы дивидендных выплат (вроде бы дивиденды составят 50% от чистой прибыли, но за вычетом инвестиций и выплат по кредитам) и есть вопросы к качеству корпоративного управления (в апреле «Русснефть» заплатит Гуцериевым $270 млн за нефтедобывающие активы в Оренбуржье и проч.).

Почему же, несмотря на все это, покупатели бумаг на несколько миллиардов рублей все-таки нашлись? Гуцериеву удалось поймать момент, когда на российском рынке акций образовался дефицит нефтяных бумаг, почувствовать, когда изголодавшиеся инвесторы готовы закрыть глаза и на большой долг, и на умозрительность дивидендов. «Лукойл», «Роснефть» и «Татнефть» слишком дороги. У «Башнефти» слишком неопределенное будущее. А возможностей для игры и заработка много, и главная – ожидание решения ОПЕК о сокращении добычи нефти. Компании с большой долговой нагрузкой, как правило, более чутко реагируют на рыночные изменения: быстрее растут, потому что недооценены, но и сильнее падают, потому что снижение цен бьет по ним больнее. Поэтому теперь, когда договоренность стала реальностью, можно ожидать, что акции «Русснефти» будут расти быстрее конкурентов. А участники размещения смогут неплохо заработать.

Правда, пока этот расчет не оправдывается. «Роснефть» вчера на новостях о договоренностях ОПЕК подорожала на 1,02%, а «Русснефть» – на 1,04%, не добравшись даже до цены размещения. С другой стороны, с момента размещения прошло меньше недели. Так что, возможно, выиграть еще удастся.