Шажки прогресса

Предлагаемые сегодня властью проекты реформ призваны исправить вопиющие недостатки нынешней системы без изменения ключевых принципов ее работы.

Принятое на днях постановление пленума Верховного суда «О судебном приговоре» отражает стремление части судейского корпуса смягчить обвинительный уклон судов, бороться с порочной практикой копирования судьями в решениях обвинительных заключений следствия. «Недопустимо перенесение в приговор показаний допрошенных по уголовному делу лиц и других доказательств из обвинительного заключения», – указано в документе. Суды теперь обязаны проверять показания подсудимых, данные на предварительном следствии, если они отказались от них на суде, а также сообщения о незаконных методах следствия. Теперь не заключенные должны доказывать применение пыток, а прокуроры – их отсутствие. Еще одна новелла – доказательства, полученные без присутствия защитника, признаются незаконными. Это маленький шаг к более гуманному и справедливому правосудию.

Но предписания Верховного суда вряд ли исправят ситуацию. Без системных изменений правосудия и правоприменения и по-настоящему состязательного процесса избежать обвинительного уклона не удастся, считает юрист Павел Чиков. Без реформы принципов формирования судейского корпуса и полноценного равенства обвинения и защиты в уголовном процессе (права следствия и обвинения закреплены более чем в 100 статьях Уголовно-процессуального кодекса, защиты – в трех) изменения останутся косметическими. Никто не помешает обвинению поручить проверку показаний о пытках другому сотруднику пыточного подразделения или его начальнику, утверждавшему направление дела в суд.

Такая же история может случиться и с избирательным законодательством. Есть вероятность, что обсуждаемые в ЦИКе принципиальные изменения (отмена «муниципального фильтра», переход на комплектование избиркомов за счет участников выборов, расширение прав наблюдателей и отмена сбора подписей) сведутся к формальным мерам вроде введения правил о расстоянии между наблюдателями и избирательными урнами и продления срока обжалования результатов выборов.

Это типичная черта нынешней политической системы, которая ради самосохранения в кризис стремится отвечать на поступающие извне сигналы и вызовы, но реагирует так, чтобы не изменить фундаментальные основы жизнедеятельности, при которых конкурентная политика и состязательный судебный процесс остаются имитацией.