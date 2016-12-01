Опасное будущее

Нет стабильности в сегодняшнем мире. Не обещают ее и завтра. Аналитики PricewaterhouseCoopers (PwC) постарались оценить вызовы, которые возникнут в ближайшие 30 лет перед оборонной сферой в связи с новыми трендами мирового развития. PwC традиционно группирует эти тренды в пять мегатенденций; в применении к безопасности вызовы выглядят так.

Перераспределение сил в глобальной экономике приведет к снижению зависимости от прежних «центров силы» вроде США. Развивающиеся страны будут превращаться из центров производства в центры потребления (к 2030 г. в Азии сконцентрируется 66% мирового среднего класса и 59% потребления по сравнению с сегодняшними 28 и 23%). Рост ВВП в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет сильно опережать темпы роста международной торговли – это означает рост внутрирегиональной торговли и необходимость обеспечения безопасности внутренних торговых путей, прежде всего в Тихом океане.

Продолжающееся старение населения в развитых странах и увеличивающаяся доля молодежи в развивающихся заставит первых больше тратить на социальные нужды (за счет безопасности), вторых, напротив, больше заботиться о контроле над радикализмом и экстремизмом, а мир в целом – готовиться к дальнейшему росту миграционных потоков и связанным с этим вызовам. Обзор динамики военных расходов в мире за последние 65 лет, опубликованный на днях Стокгольмским институтом исследования проблем мира, показывает, что западные страны уже сокращают военные расходы (Западная и Центральная Европа – с 1990-х, Северная Америка – с 2010-х гг.), тогда как Азия и Океания, Африка и Южная Америка стабильно их наращивают.

Урбанизация, в результате которой мегаполисы составят конкуренцию правительствам, усилит угрозу конфликтов и беспорядков, заставляя военных и спецслужбы развивать более тесное взаимодействие друг с другом и с местными властями. Климатические изменения и дефицит ресурсов на фоне роста населения Земли сделают более вероятными конфликты из-за питьевой воды и полезных ископаемых.

Развитие технологий и перемещение центра основного противостояния в интернет превратит борьбу с уязвимостями систем безопасности в главную задачу, попутно усиливая роль спецслужб. По данным доклада PwC, с 2010 по 2015 г. число кибератак на автоматизированные системы управления выросло в 7,5 раза (с 39 случаев до 295).

Любопытно, как будут развиваться события на пересечении таких трендов: глобализация привела к снижению роли государств и к снижению роли армий – но выросла роль спецслужб; в вопросах кибербезопасности со спецслужбами могут конкурировать корпорации, а горизонтальное развитие интернет-сообщества создает спецслужбам дополнительные трудности; государства стремятся вернуть часть размытого суверенитета через контроль над сегментом интернета, который считают «своим».