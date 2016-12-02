Добрым словом и пистолетом

Ракетный мини-кризис в российско-украинских отношениях, к счастью, не привел к каким-либо инцидентам 1 декабря – в первый день стрельб над акваторией Черного моря, которые начала Украина. В пятницу эти стрельбы должны завершиться.

30 ноября Украина разослала скорректированное уведомление о закрытии воздушного пространства, в которое уже не включались территориальные воды России в Крыму (этот факт вызвал наибольшее возмущение у российских властей). Издание «Украинская правда» опубликовало дополнение к военно-дипломатической ноте Минобороны России, которое, несомненно, и привело к такому эффекту. Хотя документ широко разошелся, трудно удержаться от его цитирования. «В случае если стартовавшие ракеты создадут угрозу российским объектам, находящимся в данном районе территории Российской Федерации (на суше, на море или в воздушном пространстве), будут нанесены ответные удары для уничтожения средств их пуска. Главное управление международного военного сотрудничества Министерства обороны <...> пользуется случаем, чтобы возобновить аппарату атташе по вопросам обороны при посольстве Украины в Российской Федерации уверения в своем высоком уважении».

Представляется, что документ подлинный – его украинская сторона процитировала в официальном уведомлении, затемнив, впрочем, вопрос о том, что угрозы Минобороны касались залета ракет именно на территорию России, включая территориальные воды, а не всей закрытой зоны. Не удивляет и то, что президент Украины Петр Порошенко, объявив пуски успешными, заявил, что они будут проводиться «вне зависимости от любых заявлений Москвы». Тем не менее факт передвижки границ закрытой зоны может проверить каждый, кто попробует нанести координаты из украинского уведомления на карту.

«Пистолетом», который оказался приложен к «доброму слову» управления международного сотрудничества Минобороны, стала система С-300В, переброска которой в Крым была, возможно, демонстративно показана во вторник. Она действительно оптимизирована для задач противоракетной обороны и является самой дальнобойной системой ПВО России на данный момент. Однако специалисты полагают, что перехват тех ракет, которые испытывала Украина, является очень нетривиальной задачей, а в отношении зенитных ракет комплекса С-300ПС, которые запускали украинцы, этот перехват вообще возможен с высокой вероятностью лишь в случае, если стрельба и перехват управляются из одного центра. А вот удар по пусковым установкам гораздо проще.