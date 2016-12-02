Проблема нефтяной диеты

Достигнутую на встрече стран – членов ОПЕК в Вене договоренность о планируемом сокращении объемов добычи нефти уже назвали исторической. Но обещать – не значит жениться.

Соглашение должно вступить в силу 1 января и действовать полгода. Члены ОПЕК обещают сократить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки, другие страны – участники саммита, не входящие в ОПЕК, готовы сократить добычу на 600 000 баррелей, в том числе Россия – на 300 000.

На фоне уже привычных разговоров о достижении нефтяными ценами «нового равновесия», неспособности стран – членов ОПЕК договориться между собой, а Саудовской Аравии – потерять завоеванную благодаря высоким ценам долю рынка такое решение для многих оказалось неожиданным. В течение среды цены на Brent взлетели на 10%, а WTI – на 9%.

По мнению Николая Иванова из Института энергетики и финансов, одним из факторов, повлиявших на решение ОПЕК, стала адаптация к новым ценам американской сланцевой добычи. Оказалось, что низкие цены не способны вывести производителей сланцевой нефти из игры. Но если за этим объявлением не последуют реальные шаги по сокращению добычи, его влияние на цены окажется исчерпанным еще до Нового года.

По словам партнера RusEnergy Михаила Крутихина, оснований видеть в этом решении что-то, кроме словесной интервенции, немного. У альянса нет механизмов, способных обеспечить выполнение таких обещаний; кроме того, с 1994 г. члены ОПЕК ни разу не выполнили обязательств по согласованным квотам.

Об этом свидетельствует и осторожное заявление министра энергетики Александра Новака о том, что Россия снизит добычу, «исходя из своих технических возможностей». Технических возможностей не так много. Российские нефтяные компании исходят из запланированного роста добычи, а остановить разработку месторождения без серьезных потерь крайне сложно. Кроме того, окончательное решение о сокращении добычи принимает не министр энергетики, а компании. Новак признал, что это «добровольная вещь». Что если какая-нибудь своенравная компания решит воспользоваться ситуацией для увеличения собственной доли добычи?

По словам Крутихина, делать первые выводы о реальности заявленных ОПЕК обязательств можно будет через две недели, когда станут доступны данные Platts и Argus об объемах свежедобытой нефти.