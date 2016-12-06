Светлая память

Распавшийся 25 лет назад, в декабре 1991 г., Советский Союз по-прежнему остается фактором общественной жизни и политики. Как-то так получается, что для многих это и сегодня самое главное приключение в жизни.

Очередной опрос «Левада-центра» об отношении к распаду СССР не показывает серьезных изменений. Например, в 2006 г. о распаде жалели 61% опрошенных, сейчас – 56%. И 10 лет назад, и сейчас большинство респондентов (59 и 51% соответственно) полагают, что СССР можно было спасти, неизбежным распад называют 27 и 29%.

Среди ключевых причин краха Союза люди называют сговор президентов России, Украины и Белоруссии Бориса Ельцина, Леонида Кравчука и Станислава Шушкевича (32 и 29%), заговор внешних сил (18 и 23%), недовольство населения Михаилом Горбачевым (по 21%). Человеческий фактор регулярно кажется россиянам более важной причиной, чем коллапс советской экономики.

Более того, с течением времени мнение о советской экономике становится даже комплиментарнее. В 2006 г. больше всего россияне сетовали об утрате великой державы (55%), о разрушении единой экономической системы – 49%. Теперь же 53% больше всего жалеют о распаде единого экономического пространства, о великой державе вспоминают 43%. Какие-то реальные причины – разрыв связей с родственниками или трудности поездок на отдых – постепенно уходят. Люди тоскуют по идеализированному советскому прошлому, отмечает замдиректора «Левада-центра» Алексей Гражданкин. Степень ностальгии в значительной степени зависит от возраста: о распаде СССР жалеют 83% респондентов старше 55 лет, 63% в возрасте 40–54 лет, 40% тех, кому меньше 40 лет.

Отчасти это воспоминания о молодости, когда воздух и водка были чище, а колбаса вкуснее. Но не только. Люди хотят вернуться в «потерянный рай» с относительным равенством, гарантированным трудоустройством, регулярной зарплатой и уверенностью в завтрашнем дне, отмечает Гражданкин. Нынешняя элита не сумела создать привлекательный для большинства образ будущего и настоящего и предлагает возвратиться в светлое прошлое. Это прошлое принимает самые разные образы: дореволюционной России, СССР – победителя нацизма, наконец, брежневской стабильности. Нынешняя элита, демонстративно сожалея о распаде СССР как о «величайшей геополитической катастрофе», теперь делает вид, что пытается построить «улучшенный» СССР – без дефицита, очередей и ограничений собственности.

Длящаяся память о светлом советском прошлом, конечно, связана и с пропагандистскими усилиями власти, с нежеланием расставить все точки над i, подвести итоги исторической эпохи.

Любопытно, однако, что граждане постепенно теряют интерес к восстановлению Союза: такую форму интеграции бывших республик сегодня выбирают 12% (в 2006 г. – 18%, в 2001 г. – 30%). Да, советская империя – это было здорово, но надо смотреть правде в глаза: империя все-таки умерла.