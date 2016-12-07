Центральный участок Западного скоростного диаметра (ЗСД), открытый в прошлую пятницу, изменил представления петербуржцев о времени и пространстве. 11,7 км дороги с несколькими мостами обошлись более чем в 120 млрд руб. Вся трасса ЗСД протяженностью 46,6 км стоит 212 млрд руб. Зато теперь пересечь Петербург с севера на юг можно всего за полчаса, а то и быстрее.

Пока центральный участок бесплатный, проехать по ЗСД на легковом автомобиле стоит максимум 180 руб. К весне, когда пробный период закончится, поток транспорта может сократиться, как это случилось год назад с головным участком дороги М11 Москва – Санкт-Петербург, когда на ней наконец ввели платный проезд (250 руб. за 10 км до «Шереметьево-2»). Теперь она загружена значительно меньше, чем бесплатная альтернатива – Ленинградское шоссе.

Платных дорог в России немного – они дорого стоят и плохо окупаются, несмотря на достаточно высокие тарифы. Для водителя, которому важны скорость или комфорт, логично потратить на них несколько сотен рублей. По сути, это плата за время, которое бывает дороже денег. Но, например, на трассе А4 Москва – Дон водители жалуются на пробки и чересполосицу, когда платные участки чередуются с бесплатными, неудобно организована система оплаты.

В отличие от платных федеральных трасс, которые находятся в доверительном управлении у «Автодора», ЗСД будет 30 лет управлять консорциум «Магистраль Северной столицы» (МСС), созданный Газпромбанком и ВТБ. Потом магистраль останется в собственности Петербурга. МСС строила центральный участок ЗСД, профинансировав его примерно пополам с федеральным бюджетом. По соглашению о государственно-частном партнерстве (ГЧП) петербургская администрация до 2020 г. обязана компенсировать МСС разницу между запланированным (9,6 млрд руб.) и реальным доходом от эксплуатации. В ближайшие годы на это заложен почти 1% доходов городского бюджета. «Если даже по ЗСД не проедет ни одной машины, все равно концессионеры получат свои деньги», – возмущается депутат петербургского законодательного собрания Борис Вишневский.

Стройным красивым бизнесом строительство и эксплуатация дорог в России не стали. Основные инвестиции все равно приходятся на бюджет или государственные компании, которые и несут все риски. ЗСД остается, по выражению министра транспорта Максима Соколова, «жемчужиной в короне инвестпроектов», самым сложным и одним из самых дорогих проектов ГЧП. Появления аналогичных проектов эксперты не ждут, ведь петербургская трасса была задумана и спланирована еще в «сытые годы».

Движение по ЗСД оживленное, многие останавливаются на обочинах, чтобы сделать фотографии. Правда, у съездов с магистрали движение серьезно замедляется – близлежащие улицы мало подготовлены к плотному трафику, поэтому экономия времени часто обнуляется.