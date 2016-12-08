По юристу на адвоката

В 2015 г. Министерство юстиции подготовило проект Концепции регулирования рынка профессиональной юридической помощи, который предполагает ограничение доступа на рынок для недобросовестных участников и постепенное объединение субъектов оказания юридической помощи в единую профессиональную корпорацию. Адвокатура признается в качестве оптимального института для такого объединения. Однако вопрос передачи адвокатуре исключительного права на судебное представительство окончательно не решен. Альтернативой адвокатской монополии может быть создание отдельной системы лицензирования для представителей юридического бизнеса (похожий вариант разделения юридической профессии существует в Польше).

Сейчас основными субъектами оказания юридической помощи являются адвокатские образования и юридические фирмы. Первые официально относятся к некоммерческому сектору, в них могут осуществлять деятельность только представители адвокатского сообщества, сдавшие квалификационный экзамен и принесшие присягу. Ко второй группе (также называемой юридическим бизнесом) относятся коммерческие организации и индивидуальные предприниматели, занимающиеся оказанием юридических услуг. Адвокаты обладают исключительным правом (монополией) на представление интересов обвиняемых и подсудимых в уголовных делах. Для работы в гражданском и арбитражном процессах статус адвоката не требуется.

Вокруг расширения адвокатской монополии ведутся серьезные дебаты, которые редко подкрепляются цифрами и фактами. В частности, отсутствует понимание того, что представляет собой рынок юридических услуг, сколько субъектов на нем работает. Официальная информация есть только по адвокатам: на данный момент их около 71 000. Оценка численности практикующих юристов без адвокатского статуса (которых предполагается профессионализировать) варьируется от 100 000 до 1 млн человек. По экспертной оценке Росстата, которая используется для подсчета объема услуг правового характера, представителей юридического бизнеса вдвое больше, чем специалистов правовых служб в государственных органах. И все же точных данных о количестве практикующих юристов не существует. Более того, отсутствуют статистические источники, по которым их можно было бы посчитать.

Чтобы восполнить пробел в информации о количестве юристов, Институт проблем правоприменения обратился к статистике по организациям и лицам, определяющим свою деятельность как юридическую. В базе данных Ruslana (Bureau van Dijk) содержится информация по всем юридическим лицам России, агрегированная из Росстата, Федеральной налоговой службы, Федеральной службы по финансовым рынкам, Вестника государственной регистрации и других источников. Если посмотреть на первичный код деятельности организаций и лиц, то можно составить общее представление о том, кто в России занимается оказанием юридической помощи (имеется в виду Общий классификатор видов экономической деятельности, код 69.10 «Деятельность в области права»). Из выборки были исключены субъекты, не имеющие отношения к рынку юридических услуг, а именно нотариусы, отделы судебных приставов, третейские суды, службы государственной регистрации, саморегулируемые организации арбитражных управляющих, центры судебных экспертиз и проч. Адвокатские образования также имеют код экономической деятельности 69.10. Но далее будет рассматриваться только юридический бизнес, т. е. коммерческие организации (условно их можно назвать юридическими фирмами) и индивидуальные предприниматели.

– На лето 2016 г. в России было зарегистрировано 47 000 юридических фирм, 27 500 индивидуальных предпринимателей и 1800 некоммерческих организаций (не включая адвокатские образования), имеющих первичный код экономической деятельности 69.10. То есть на одного адвоката приходится примерно одно юридическое лицо, которое работает в этой сфере.

– Более 50% юридических фирм и индивидуальных предпринимателей были зарегистрированы в течение последних пяти лет, еще треть – в период 2007–2011 гг. С января 2012 г. по июль 2016 г. было зарегистрировано более 28 000 юридических фирм и 16 000 индивидуальных предпринимателей. Около 4500 юридических фирм, созданных после 2012 г., на данный момент не имеют действующего статуса или находятся в процессе ликвидации (примерно 16%). Иными словами, примерно каждая седьмая юридическая фирма была ликвидирована в течение пяти лет после регистрации. Индивидуальные предприниматели практически никогда не ликвидируются, менее 0,5% не имеют действующего статуса в настоящее время.

– Почти треть (33%) всех юридических фирм зарегистрирована в Москве и Санкт-Петербурге, еще половина – в столицах других субъектов Федерации и около 20% – в нестоличных городах. Индивидуальные предприниматели, напротив, чаще регистрируются в нестоличных городах (47%) и реже в Москве и Санкт-Петербурге (16%).

– В среднем в юридических фирмах работает 6–7 человек. Среднее арифметическое значение в данном случае мало о чем говорит, так как разброс значений крайне велик (от одного до 725 сотрудников). Самый распространенный (мода) численный состав организации, предоставляющей юридические услуги, – два человека (более 60%). Примерно в каждой 14-й фирме работает более 20 сотрудников. Крупный юридический бизнес, или то, что в США называется mega-lawyering (фирмы со 100 и более сотрудниками), составляет 0,2% всех юридических фирм.

– Если включить в анализ адвокатские образования (их 25 000, согласно статистике ФПА) и иные некоммерческие организации (1800), то можно примерно рассчитать плотность юридического рынка по стране. В среднем по России на один субъект юридической помощи приходится около 1500 жителей. На уровне регионов степень насыщенности рынка юридических услуг отличается. Согласно данным базы Ruslana самые плотные региональные рынки юридических услуг в Москве, Ивановской и Тюменской областях, Санкт-Петербурге и Татарстане.

Анализ официальной статистики по экономическим субъектам имеет свои ограничения. Информация, поданная организацией или лицом при регистрации, не обязательно соответствует действительности: став на учет под первичным кодом экономической деятельности 69.10, со временем компания может переключиться на другой вид услуг. Тем не менее, когда отсутствует какая-либо информация о количестве юристов и юридических организаций и когда дискуссия о профессионализации института юридической помощи и расширении адвокатской монополии опирается на догадки и предположения, даже такие данные могут дать представление о структуре и границах рынка юридических услуг. Из них видно, что юридические фирмы и индивидуальные предприниматели составляют значительную часть рынка юридических услуг, поэтому их интересы нельзя игнорировать при проведении реформы юридической профессии. Основные претензии со стороны юридического бизнеса сводятся к кулуарному характеру обсуждения Концепции регулирования рынка профессиональной юридической помощи и неготовности адвокатуры стать более рыночно ориентированной.

Автор – научный сотрудник Института проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге