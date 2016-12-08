Секреты размещения Гуцериевых

Как провести SPO по верхней границе и с переподпиской 50%

Спустя неделю после IPO «Русснефти» акции на бирже разместила еще одна компания семьи Михаила Гуцериева. «Европлан», на основе которого племянник Гуцериева Микаил Шишханов, сам Михаил и его младший брат Саит-Салам создают финансовый холдинг «Сафмар финансовые инвестиции» (SFI), продал часть допэмиссии почти по верхней границе ценового коридора – 720 руб. за акцию.

В SFI объединяются небанковские финансовые активы ФГ «Сафмар»: кроме лизингового бизнеса это одноименный пенсионный фонд и 49% акций страховой компании ВСК. За несколько часов до закрытия книги заявок и заседания совета директоров, на котором должна была быть установлена цена размещения, пресс-служба ФГ «Сафмар» пригласила меня на «пресс-конференцию по случаю успешного проведения» SPO. В воздухе явно пахло успехом. И я не был разочарован.

На пресс-конференции собственник и менеджмент рапортовали о том, что заявки на покупку акций «Европлана» подало более 1570 физических лиц и 33 институциональных инвестора – все больше банки (в том числе государственные) и инвестфонды (среди которых несколько иностранных). Почти все заявки были удовлетворены: без акций «Европлана» осталось только девять инвесторов. Правда, похоже, самых крупных – по словам менеджеров, переподписка составила 50%. Вот это успех!

А по-настоящему успешная компания в дополнительном представлении не нуждается.

– Как инвесторы принимали решение о вложениях в «Европлан» без премаркетинга?

– Ну как, мы же выпустили презентацию для инвесторов, а еще встречались с потенциальными инвесторами, да и выбрали очень хороших организаторов размещения: «ВТБ капитал» и «Атон» – они такие молодцы.

– Но ведь не может инвестор покупать, по сути, новый бизнес, не имея представления о нем, может, хотя бы research?

– Да нет же, это SPO, и research не нужен.

Ни один из многих экспертов, к которым я обращался, не взялся оценить стоимость «Европлана». Откуда взялись полторы тысячи «физиков», можно было узнать в кулуарах. Организаторы обзванивали своих клиентов и рассказывали (sic!) о компании.

– Fair Equity Value? Не, не слышал.

– Вы так впаривали компанию своим клиентам?

– Фу, «впаривали», какое плохое слово! Вот видите, у вас сразу же негативная оценка...

Менеджмент, по словам Шишханова, провел встречи с нынешними миноритариями «Европлана» и рассказывал, какая успешная компания на его основе создается. Но ни один из существующих миноритарных акционеров компании не воспользовался преимущественным правом на приобретение акций – заявок от них не поступало. Впрочем, это, наверное, тоже успех: база инвесторов компании существенно расширяется.

Все это сильно напоминает недавний успех другой финансовой группы: в конце октября IPO на Московской бирже провела ФГ «Будущее», объединяющая пенсионные фонды Бориса Минца. Тоже очень успешно. Почти по верхней границе. Тысяча «физиков». Организаторы – «ВТБ капитал» и «Атон». Совпадение? Не думаю...