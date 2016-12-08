Он обещал, они выполняют

На совещании с министром энергетики Александром Новаком руководители крупнейших российских нефтекомпаний поддержали решение о сокращении добычи. Это произошло после того, как Владимир Путин, по словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, лично согласовал с ними планы по сокращению. О договоренности России надо будет отчитаться на очередной встрече ОПЕК и присоединившихся к соглашению стран в субботу в Вене.

Важно, что это первое такого рода совместное с ОПЕК решение России. Прямых инструментов воздействия на частные нефтяные компании у государства нет. Воздействие на компании с госучастием возможно, но процедура очевидно другая (возможно, она будет формально проведена, ведь сейчас важна скорость – вот и пришлось поработать президенту).

Между тем для самих компаний такое сокращение может оказаться крайне трудоемким и даже болезненным с учетом уже действующих проектов освоения новых месторождений, уже разработанных планов увеличения добычи, необходимости окупать уже вложенные инвестиции, технологических трудностей возвращения в эксплуатацию законсервированных скважин и т. д. Отдельная проблема в том, что сокращение может потребовать долгосрочных решений, но они бессмысленны, поскольку продление соглашения после полугодового моратория не гарантировано.

Встреча в Минэнерго и ссылка на личное согласование с президентом может означать, что с компаниями идет торг. Задача сокращения добычи технически выполнима, но с известными потерями для компаний – что они могут получить взамен? На прошлой неделе вице-президент «Лукойла» Леонид Федун заводил разговор о компенсациях компаниям.

Компенсации, по его мнению, как и основные параметры действий компаний по сокращению добычи, могли бы быть закреплены специальным постановлением правительства.

Нефтяники могут пытаться возобновить разговор о снижении налогообложения отрасли или ограничении роста тарифов естественных монополий, однако сегодня у них мало шансов добиться послаблений. Песков заявил, что президент с нефтяниками никаких компенсаций не обсуждал и лучшей компенсацией является рост доходов благодаря повышению цены.

Нефтяники, конечно, согласились с президентом, но как будет выполняться решение – отдельный вопрос. Например, предыдущие соглашения ОПЕК о сокращении добычи выполнялись не всеми участниками. Российские компании могут выдать за сокращение сезонное снижение добычи. Не исключено, что будут опаздывать по срокам или сокращать не в тех объемах, что предписаны (и тут многое зависит от административного ресурса, позволяющего представить уважительные причины).

С другой стороны, самого объявления о достигнутом соглашении достаточно для того, чтобы цена начала расти. Это будет спекулятивный и ненадежный рост, ну что ж, значит, вскоре придется придумывать еще какие-то словесные интервенции.