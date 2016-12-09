Реакция на Мытищи

Реакция на возможные манипуляции с подсчетом голосов на думских выборах – еще один тест для Центризбиркома. По данным «Новой газеты», сравнившей сведения из протоколов, выданных наблюдателям и членам УИК в подмосковных Мытищах, и официальные данные системы ГАС «Выборы», результаты отличаются на 68 участках из 94. По этим данным, «Единой России» приписали 1969 голосов, которых недосчитались «Яблоко», Партия роста, «Зеленые» и др. По мнению авторов расследования, переписывание протоколов, т. е. преступление, предусмотренное ст. 142.1 УК РФ («Фальсификация итогов голосования»), происходило в территориальной избирательной комиссии (ТИК) при переносе данных в систему ГАС «Выборы». В четверг «Новая газета» написала, что похожие нарушения выявлены в Смоленске.

Несовпадение сведений из протоколов и официальных данных случалось и в 2011 г., отмечает эксперт по избирательному праву Андрей Бузин. Изменилась реакция ЦИК и ее нового председателя. Элла Памфилова поблагодарила журналистов «Новой газеты» и заявила, что, если проверка подтвердит изложенные ими сведения, «мы сделаем все возможное, чтобы виновные были наказаны, [чтобы] довести до судов и вплоть до отмены выборов в городе Мытищи». Согласно принятым в 2015 г. поправкам в избирательное законодательство срок обжалования результатов выборов истекает через три месяца после голосования, 18 декабря. Памфиловой и ее помощникам придется приложить много усилий, чтобы собрать необходимые документы и преодолеть инерцию судов. Важны не только отмена результатов и пересчет голосов, но и осуждение всех причастных к фальсификациям. Даже штраф или условный срок виновным (максимальное наказание – четыре года лишения свободы) будет означать, что период безнаказанности закончился.

Нужны и изменения в законах: сейчас данные о результатах голосования должны вводиться в ГАС «Выборы» в присутствии членов УИК, однако это не всегда соблюдается. Можно вводить данные в систему непосредственно из УИК с помощью QR-кодов, говорит Бузин, чтобы избежать ТИК, которая зависит от чиновников. Более действенным способом будет реформа системы комплектования комиссий. Нужно, чтобы их формировали участники выборов, а не местные администрации, заинтересованные в высоком проценте голосов партии власти, считает политолог Александр Кынев.