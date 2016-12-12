Уголовный проступок в России

В России вновь активизировалась дискуссия о введении в законодательство института уголовных проступков. Об этом регулярно говорит председатель Верховного суда. В юридической среде предложение обсуждается уже несколько лет. Основной аргумент за – это позволит устранить разрыв между уголовным и административным законодательством. Следует заметить, что такое решение повлечет за собой серьезную перестройку уголовного законодательства, что создает дополнительные трудности для принятия решения.

Предложение вызывает неоднозначную реакцию в бизнес-сообществе. Предприниматели опасаются ужесточения уголовной ответственности, а также автоматического введения уголовной ответственности юридических лиц.

Уголовный проступок представляет собой промежуточное звено между преступлением и административным правонарушением, т. е. его совершение влечет за собой уголовную ответственность, однако последствия для виновного значительно менее негативны, чем в случае совершения преступления. Уголовный проступок есть в том или ином виде в законодательстве многих стран (ФРГ, Франции, Италии, Австрии, Швейцарии и т. д.). Наличие этого института позволяет уравновесить уголовную и иные виды юридической ответственности, прежде всего административную.

Вопрос о последствиях введения уголовного проступка с точки зрения ужесточения или смягчения ответственности во многом зависит от модальности изменений в законодательство. Если к уголовным проступкам будут отнесены некоторые преступления небольшой или даже средней тяжести, это будет безусловным шагом в сторону либерализации уголовной ответственности. Другой вопрос, если к уголовным проступкам будет отнесена часть административных правонарушений – тут, понятно, ужесточение ответственности. Если руководствоваться теми предложениями, которые в настоящий момент высказываются в дискуссии учеными и специалистами, то скорее всего произойдет и то и другое. К уголовным проступкам будут отнесены часть преступлений небольшой тяжести и часть административных правонарушений, в особенности в тех сферах, в которых пересекается уголовная и административная ответственность (конкуренция, предпринимательство и т. д.). Такое решение логично. Однако, чтобы оно не повлекло за собой ужесточения законодательства, необходимо четко закрепить правовые последствия привлечения к ответственности за уголовный проступок. Безусловно, эти последствия должны отличаться от последствий совершения преступления. Более того, по своей природе они должны быть идентичны с последствиями административного правонарушения. Логичным шагом стал бы отказ от лишения свободы как вида наказания.

Второй вопрос, который вызывает опасение у предпринимателей, – не повлечет ли введение института уголовных проступков автоматического введения уголовной ответственности юридических лиц. Административная ответственность юрлиц уже существует, а перенос ряда административных правонарушений в уголовный закон может потребовать введения и уголовной ответственности для них. На мой взгляд, совсем необязательно. Введение уголовной ответственности юридических лиц требует коренной перестройки уголовного законодательства, еще большей, чем введение института уголовных проступков. Сделать это заодно просто невозможно. Но введение уголовной ответственности юрлиц, строго говоря, и не является ужесточением уголовной ответственности. Скорее наоборот, поскольку бремя ответственности частично переносится с физического лица на организацию.

Автор – научный сотрудник Университета Турина