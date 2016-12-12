В пятницу глава независимой комиссии WADA Ричард Макларен представил вторую часть своего доклада о допинге в российском спорте. Реакция российских чиновников, спортсменов и государственных СМИ сводится к простым тезисам: ничего нового, обвинения носят общий характер, доказательств не представлено, имена не названы, это заговор против России.

Странная реакция. Она свидетельствует о нежелании вести конструктивный разговор. В докладе прямо сказано, что его задачей было не предъявление новых обвинений, а подтверждение обоснованности старых (в том числе о поддержке манипуляций с пробами на государственном уровне), которые до сих пор не встретили обоснованной критики. Ожидание эффектных обвинений и радость по поводу отсутствия таковых предполагает восприятие задач комиссии как политических и пиаровских.

Имена спортсменов не названы не потому, что они неизвестны (списки с именами переданы профильным международным федерациям, которые и будут принимать решения о конкретных дисциплинарных мерах), а потому, что комиссия Макларена считает спортсменов жертвами государственной системы поддержки допинга. И даже рассуждения о том, что отсутствие новых фактов не может привести к новым санкциям, неверны: могут быть пересмотрены итоги олимпиад в Лондоне и Сочи в конкретных дисциплинах.

Но даже возможное лишение сочинских медалей не столь опасно, как нежелание российской стороны воспринимать результаты доклада конструктивно. Умение коммуницировать крайне важно в условиях кризиса доверия к российскому спорту. Как отмечает врач олимпийской сборной Финляндии Сергей Илюков, прошлогодние поправки к кодексу WADA допускают дисквалификацию на основании «оперативной информации», а не только элементарных проб. Сам ландшафт борьбы с допингом и его юридический фундамент в ближайшее время будут меняться, и могут произойти тектонические изменения. А юристов, способных биться в Спортивном арбитражном суде, или экспертов, способных на должном уровне вести дискуссию по лабораторным вопросам, в России столько же, сколько и высококвалифицированных тренеров, способных довести спортсмена до высшего уровня чистым.

Разразившийся весной скандал вокруг наличия в пробах россиян мельдония был следствием именно оторванности российской медицины от мировой и нежелания (или неумения) спортивных чиновников отстаивать интересы спортсменов в предназначенных для этого международных структурах. Если тенденция к самоизоляции продолжится, это путь к самодисквалификации.