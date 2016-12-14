Как РБК победил Сечина, проиграв ему

В День Конституции действующие и бывшие журналисты РБК праздновали. Они проиграли суд Игорю Сечину.

Сечин, который управляет «Роснефтью», регулярно судится с российскими СМИ. В случае с РБК его явно разозлила апрельская публикация. Сечин якобы опасается, что в ходе приватизации госкомпании ее миноритарий – британская BP соберет блокпакет, и поэтому просит правительство наложить ограничения на потенциальных покупателей госпакета, сообщил тогда РБК со ссылкой на анонимные источники, близкие к правительству. «Роснефть» объявила информацию РБК ложью и через несколько дней подала иск в суд на медиахолдинг и авторов текста. Госкомпания сочла, что РБК фактически обвинил Сечина в действиях против интересов акционеров и тем самым опорочил репутацию всей «Роснефти». В худшем случае этот иск грозил РБК публикацией опровержения и удалением статьи с сайта. Именно такими были решения по искам «Роснефти» и лично Сечина против Forbes, «Ведомостей» и «Новой газеты».

Но в сентябре «Роснефть» внезапно предъявила материальные претензии к РБК: публикация осложнила ее отношения с BP и тем самым нанесла большой вред деловой репутации «Роснефти», заявила госкомпания. Нанятые ею аудиторы подсчитали, что из-за увеличения риска потери такого партнера, как BP, стоимость гудвила «Роснефти» в течение 50 лет может снизиться на 0,5%, или на 3,18 млрд руб. Возместить эту сумму и предстояло медиахолдингу Михаила Прохорова. Для РБК такая компенсация была вопросом жизни или смерти. Таких денег у самого холдинга и тем более у его журналистов просто нет. На суде адвокат Денис Товкайло, представлявший интересы теперь уже бывшего журналиста РБК Максима Товкайло, указал: если разделить 3,18 млрд руб. пропорционально на всех ответчиков, Максим при сохранении уровня текущей зарплаты будет выплачивать свою долю следующие 2538 лет.

Представитель «Роснефти» Денис Рогов на заседании суда не скрывал, что такая компенсация запрошена вовсе не потому, что госкомпании критично важно получить эти деньги и использовать их, к примеру, для восстановления якобы опороченной репутации. Нет, затребованные 3,18 млрд руб. должны были стать наказанием для РБК и предупреждением для всех российских СМИ. Сумма компенсации должна быть высокой, чтобы исключить дальнейшие нарушения, иначе даже после проигрыша ответчики продолжают публиковать информацию, порочащую репутацию, настаивал Рогов в суде. Адвокат Товкайло перевел эти слова на русский: «Очевидная цель иска – сделать так, чтобы журналисты никогда больше не писали о Сечине».

В итоге суд решил, что ответчики не смогли доказать достоверность опубликованной информации и опорочили репутацию «Роснефти». Но присужденная сумма компенсации – 390 000 руб. – выглядит унизительно смешно на фоне запрошенных Сечиным миллиардов. Закрыть РБК ему не дали. Если применить к этому решению привычные в России правила игры, закрывать большие СМИ в России имеет право только один человек. И это пока не Сечин.

В День Конституции действующие и бывшие журналисты РБК праздновали. Они проиграли суд Сечину. Они победили.