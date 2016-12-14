Предложение интриги

Заявление Алексея Навального о намерении участвовать в президентских выборах 2018 г. – сильный политический и тактический ход. При скромных исходных ресурсах и с минимальными усилиями кандидат Навальный максимально удачно использует сложившуюся конъюнктуру.

Момент выбран идеально: заявление должно было прозвучать именно сейчас, когда первый приговор по делу «Кировлеса» уже отменен, а новое решение еще не принято и Навальный не поражен в избирательных правах. Это эффектная игра на опережение, считает политолог Екатерина Шульман, превращающая любые дальнейшие действия власти – в том числе и новый приговор – в реакцию на выдвижение Навального. Ранний старт дает ему возможность протестировать уровень потенциальной поддержки и предъявить его как ресурс, обозначить политический вес кандидата еще до запуска электоральных опросов. Кроме того, это технологически изящный способ создать задел для ускоренного сбора подписей в поддержку выдвижения после официального старта кампании. По данным главы штаба Навального Леонида Волкова, первый миллион рублей пожертвований был собран за 3,5 часа после запуска системы.

Навальный не первый политик, заявивший о готовности участвовать в выборах, но именно он оказывается в наиболее выигрышном положении по отношению ко всем другим возможным кандидатам, полагает политтехнолог Глеб Павловский. Навальный открыл кампанию и объявил тему: «Россия после Путина», вынуждая всех прочих рефлексировать на заданную им повестку.

В каком-то смысле Навальный действует по внутренним правилам системы, проводя спецоперацию, на которую другие акторы вынуждены как-то реагировать. Кремль, вероятно, еще не решил, каков будет формат выборов и стоит ли допускать к ним несистемных кандидатов. Безусловно, есть сценарии, в которых участие Навального в кампании на руку и Кремлю. Отсутствие оснований надеяться на улучшение экономической ситуации, медленный, но верный рост социального недовольства и эрозия поддержки власти (по данным декабрьского опроса «Левада-центра», в ухудшении отношения к Путину признаются 29% россиян) заставляет власть искать возможность заручиться реальной поддержкой электората – т. е. провести внешне конкурентную кампанию. Да, участие Навального придало бы выборам интригу и позволило бы Владимиру Путину (или его преемнику) мобилизовать электорат. Но оно же может лишить выборы тотальной контролируемости.