Статья опубликована в № 4225 от 15.12.2016 под заголовком: От редакции: Бессилие милосердия

Победа правительственных войск в Алеппо сопровождается одной из самых масштабных гуманитарных катастроф современности. Длительные боевые действия с массированным применением авиации, тяжелой артиллерии и танков в крупнейшем городе страны, где до войны жили 2,3 млн человек, продемонстрировали масштабный кризис гуманитарного права и неспособность нынешних международных институтов предотвратить массовые жертвы среди мирного населения.

Ситуация в Алеппо стала причиной созыва в среду экстренного заседания Совета Безопасности ООН. Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн сообщил, что только во вторник в городе были убиты 82 человека. Они стали стали жертвами внесудебных казней, совершенных после занятия Алеппо проправительственными силами. Несмотря на достигнутое накануне соглашение о прекращении огня и сдаче города, в среду бои и артобстрелы в Восточном Алеппо возобновились. Обсуждение провала режима прекращения огня в Совете Безопасности свелось к взаимным обвинениям представителей США и России.

Число жертв бомбардировок и артобстрелов в последние дни неизвестно, госпитали и больницы регулярно обстреливают и бомбят, убитые повсюду на улицах, раненым невозможно помочь: Алеппо мертв – так описал в Le Figaro итог своей двухмесячной гуманитарной миссии в Сирии французский врач Рафаэль Питти.

Трагедия Алеппо, как и вся история войны в Сирии, жертвами которой, по данным ООН, стали 312 000 человек, из них более 90 000 мирных жителей, отражает кризис мирового гуманитарного права, отмечает эксперт по международным отношениям Владимир Фролов.