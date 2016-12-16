Измена шпионам

В четверг пресс-служба ФСБ сообщила о задержании в Москве группы террористов, якобы связанной с запрещенным в России «Исламским государством» (ИГ) и планировавшей взрывы в столице. В группу входили трое таджиков и молдаванин. Что-то похожее было в начале мая: тогда ФСБ тоже задержала группу таджиков, якобы готовивших теракты на акции «Бессмертный полк». В ноябре задержали 10 выходцев из Средней Азии в Москве и Петербурге – их тоже подозревают в сотрудничестве с ИГ и подготовке терактов.

Кроме «таджикского» направления активизировалось «украинское» – в этом году ФСБ несколько раз ловила диверсантов в Крыму, что даже стало (в августе) причиной внешнеполитического афронта президента Путина (к слову, майские таджики еще собирались взрывать москвичей украинской взрывчаткой – так тогда писали информагентства). Во вторник директор ФСБ Александр Бортников заявил на заседании Национального антитеррористического комитета об активизации шпионской и диверсионной деятельности спецслужб Украины в Крыму.

ФСБ демонстрирует успехи и в других сферах деятельности. В среду Верховный суд подтвердил приговор 76-летнему сотруднику ЦНИИмаша Владимиру Лапыгину, осужденному за госизмену на семь лет. Бывший полковник Алексей Синяков осужден в четверг Мосгорсудом за аналогичное преступление на 12 лет.

Российские силовики активно действуют на рынке угроз. В зависимости от обстановки они концентрируют внимание на разных сферах деятельности. В 2012 г. за шпионаж осудили одного человека, в 2013 г. – двоих, в 2014 г. – ни одного, но часто презентация угрозы важнее ее реального масштаба. В последние годы налицо активизация спецслужб по направлениям госизмена, экстремизм и терроризм. В первой половине 2016 г. за госизмену осудили 13 человек (в 2015 г. было 6, в 2014 – 15). Суды рассмотрели больше дел о терроризме и экстремизме. За публичные призывы к свержению конституционного строя (280-я статья) в первом полугодии 2016 г. осуждены 46 человек (29 и 26 в аналогичные периоды 2015 и 2014 гг.), по 282-й (участие в экстремистской организации) – 168 (против 151 и 115).

Спецслужбы не только отвечают на сигналы сверху, но и пытаются формировать в элите новые страхи, чтобы получать новые полномочия. Кроме того, говорит политолог Алексей Макаркин, процессы против шпионов, экстремистов и назначенных коррупционеров призваны «дисциплинировать» общество, ограничив свободу общения и выражения собственного мнения.