Доверие и отчетность

Самые известные среди россиян силовые ведомства – ГИБДД (33% хорошо знают и специально интересуются работой), Минобороны (30%), МЧС (29%), МВД (27%) и ФССП (25%). Лучше всего, по их мнению, со своей работой справляются МЧС (86% в целом), Минобороны (85%), ФСБ (73%), МВД (71%) и ФСО (70%), такие цифры приводит ВЦИОМ по итогам декабрьского опроса. Недавно созданная на основе внутренних войск МВД Росгвардия остается загадкой для значительной части опрошенных: 43% впервые услышали о существовании этого ведомства от социологов, только 11% специально интересовались ее работой.

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