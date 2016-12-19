Статья опубликована в № 4227 от 19.12.2016 под заголовком: От редакции: Доверие и отчетность
Доверие и отчетность
Общественная оценка не стала главным критерием качества работы полиции
- Мария Железнова
- / Ведомости
Самые известные среди россиян силовые ведомства – ГИБДД (33% хорошо знают и специально интересуются работой), Минобороны (30%), МЧС (29%), МВД (27%) и ФССП (25%). Лучше всего, по их мнению, со своей работой справляются МЧС (86% в целом), Минобороны (85%), ФСБ (73%), МВД (71%) и ФСО (70%), такие цифры приводит ВЦИОМ по итогам декабрьского опроса. Недавно созданная на основе внутренних войск МВД Росгвардия остается загадкой для значительной части опрошенных: 43% впервые услышали о существовании этого ведомства от социологов, только 11% специально интересовались ее работой.
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