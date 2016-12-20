Лифт для человеческого капитала

В 2012 г. в российском информационном пространстве появилось словосочетание, которым принято обозначать опасные и разрушительные действия, – «раскачивать лодку». Тогда речь шла об устойчивости политического режима, дестабилизация которого, как утверждалось, неминуемо приведет к разорительному и кровавому переходному периоду, к длительному установлению хаоса.

Сегодня, спустя четыре года, о процессе раскачивания лодки приходится говорить вновь, однако контекст поменялся. В частности, этот контекст касается не только политического режима, а всей страны. И если этот процесс не будет остановлен, то его результаты станут заметны в сравнительно скором будущем.

Устойчивость страны во многом определяется тем, какую роль в ней играет профессиональная элита. Казалось бы, достаточно университетам и колледжам выпускать хорошо подготовленных молодых людей, чтобы темпы экономического роста становились выше. К сожалению, нет – этого абсолютно недостаточно. Хорошие университеты и их выпускники – лишь один из множества ингредиентов, которые должны существовать одновременно, чтобы экономика могла развиваться или хотя бы не деградировать. Одним из дополняющих человеческий капитал факторов является доступ образованных людей к профессиональным, административным, общественным и просветительским полномочиям. Интеллектуальная и профессиональная элита, не имеющая возможности занять административные посты, не допущенная до профессий журналиста, лектора, ученого, чиновника, бесполезна с точки зрения экономического развития. Ограничение в виде низкого доступа к полномочиям толкает образованных людей к поиску возможностей в других странах, т. е. к профессиональной эмиграции. Или заставляет привыкать к работе клерка, а, следовательно, к профессиональной деградации, пусть и хорошо оплачиваемой в некоторых случаях.

Такой итог может также повлиять и на выбор молодого поколения: если знания, человеческий капитал не дают доступа ни к возможности принимать решения, ни к публичности, зато все это могут дать связи, лояльность и коррупция, не стоит ли прежде всего инвестировать усилия в последние? И чем более посредственным является положение профессиональной элиты в обществе, тем больше доля молодых людей, отвечающих на этот вопрос утвердительно. В результате профессиональная и интеллектуальная элита может перестать воспроизводиться и становится со временем все более немногочисленной.

Экономика, которой не управляют профессионалы, чье место в публичном и управленческом пространстве занимают неподготовленные люди, представляет собой ту самую все более и более раскачиваемую лодку, которая рискует рано или поздно пойти ко дну, даже если политическая сфера останется устойчивой. Ведь сбалансированное положение лодки во многом зависит от того, кем она управляется: ее устойчивость в большей опасности, если от управления отстраняются подготовленные люди.

Недавним эпизодом отстранения профессионалов от соответствующих полномочий стало приостановление лицензии Европейского университета в Санкт-Петербурге (ЕУСПб). В итоге через неделю в результате как публичных, так и аппаратных протестов лицензия была восстановлена Рособрнадзором. Однако это не первая атака на университет, и кто может поручиться, что последняя.

Если бы ЕУСПб был закрыт, национальная наука осталась бы без исследований международного уровня, аспиранты – без научных руководителей, а чиновники – без консультантов. Те, кто интересуется социальными науками на продвинутом уровне, стали бы хуже понимать социальные механизмы, происходящие в стране, молодые люди лишились бы качественного образования и стали хуже представлять себе границу знаний в социальных науках, а чиновники остались бы без профессиональных консультантов и качественных рецептов. Это и есть раскачивание лодки: ведь в условиях отсутствия знаний риск принятия ошибочных решений многократно возрастает.

В отличие от недавнего прошлого сейчас сложно компенсировать ошибки сырьевыми доходами ввиду значительного сокращения размера последних. Вполне возможно, что размер сырьевой страховки сократился на длительное время и теперь ошибки могут быть компенсированы лишь в редких случаях. Как результат ценность компетентного решения, а следовательно, и человеческого капитала увеличилась. Как отмечалось выше, для страны важно не просто накопление человеческого капитала, но накопление последнего на ключевых должностях в экономике: науке, образовании, культуре. У вас может быть много бензина, но автомобиль поедет только тогда, когда вы зальете его в бензобак, а не в помойное ведро. Очень важно, чтобы традиция интеллектуального лидерства была закреплена и стала устойчивой. Тогда через много лет станет устойчивым и само общество, достигнув успехов в своем развитии.

Автор – старший научный сотрудник Института экономической политики им. Гайдара