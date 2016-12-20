Правительство слова

В понедельник президент поздравил правительство с Новым годом и похвалил его: правительству удалось «добиться оптимального баланса между решением задач в сфере экономики и в сфере социального развития». Похвала вышла максимально обтекаемой, к празднику. Но и публично ругать правительство как-то неудобно: возможно, главный его плюс – слабое влияние на экономические процессы.

Наивысшая оценка работы правительства – его незаметность. Когда правила разумны, постоянны и всеми соблюдаются, экономика работает сама. В этом смысле впечатление от кабинета министров осталось противоречивым. Его работа не изобиловала яркими моментами, за исключением разве что аппаратных интриг вокруг передела бюджета и довольно странной приватизации «Башнефти» и «Роснефти», сопровождавшейся арестом целого министра экономики Алексея Улюкаева.

С другой стороны, регулярные словесные интервенции министров и вице-премьеров о прогрессивной шкале подоходного налога, «налоге на тунеядцев» и введении платной медицины для занятых в теневой экономике подтверждали нестабильность правил игры. А премьер Дмитрий Медведев запомнился сомнительными мемами, которые, впрочем, влияли скорее не на экономику, а на восприятие правительства в обществе.

Существенные достижения за прошедший год назвать трудно. Низкие темпы инфляции (ожидается 5,8% за год) и замедление темпов падения экономики (-0,6%), за которые правительство похвалил президент, – во многом следствие быстрых темпов падения предыдущих лет. Невысокий уровень роста цен скорее заслуга Центробанка, считает директор Центра развития ВШЭ Наталья Акиндинова.

В заслугу правительству можно поставить отказ от популистских шагов и сохранение баланса бюджета за счет сокращения расходов, несмотря на серьезное политическое давление и трудности международной экономической конъюнктуры, отмечает Александра Суслина из Экономической экспертной группы.

Минусов много: правительство вынуждено постоянно лавировать, решая тактические задачи, и не может выработать стратегического курса, так как мечется между выполнением задач по импортозамещению, налоговым маневром и, например, обеспечением работы предприятий ВПК. Не удалось добиться повышения эффективности бюджетных ассигнований, говорит Суслина. Говорить об успешном выполнении социальных задач на фоне продолжающегося падения доходов населения и замены индексации пенсий не компенсирующей ее разовой выплатой также странно.

При этом возможности кабинета министров влиять на экономику ограничены, многие игроки рынка, особенно госкомпании, действуют исходя из собственного понимания экономической и общественной пользы. Разговоры об улучшении инвестиционного климата остаются разговорами, влиять на силовые практики правительство не может. Профессиональным бюрократам остается использовать немногие рычаги влияния, чтобы не допустить решений, которые могли бы ввергнуть страну в штопор.

Правительство мало что делало и потому не смогло ничего сломать – тем более что многое уже сломано в предыдущие годы. Нельзя не похвалить кабинет министров.