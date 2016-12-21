Свобода госзакупки

Пытаясь причесать под одну гребенку всех и вся, хоть косвенно имеющих отношение к государству, законодатель совершал большую ошибку

Борьба ГУПов и МУПов за свободу закупок вышла на финишную прямую. Напомню, что с 1 января 2017 г. государственные и муниципальные унитарные предприятия (ГУП, МУП) должны попасть под действие закона о контрактной системе № 44-ФЗ, регулирующего закупки товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд. Пока для унитарных предприятий в сфере закупок основным является закон № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», который предоставляет гораздо большую свободу при выборе контрагента. Учитывая пожелания власти и общественности, было принято решение приравнять унитарные предприятия по закупочному статусу к другим государственным органам.

Но не все оказалось гладко.

По данным Минэкономразвития, в России зарегистрировано около 12 000 унитарных предприятий и далеко не все из них являют собой пережиток советского прошлого. Деятельность некоторых из них действительно весьма важна для страны, да и просто коммерчески успешных немало. По словам заместителя министра экономического развития Евгения Елина, только за последний год было создано порядка 800 новых госучреждений – ГУПов, МУПов и т. д.

Президент и правительство неоднократно ставили задачу сократить число унитарных предприятий. Это касается тех сфер, в которых присутствие государства не является жизненно необходимым. Скажем, муниципальные аптеки, явно лишние на развитом рынке крупных городов, но где-нибудь в удаленном сибирском районе дающие порой единственную возможность обеспечить население лекарствами. Или очевидно искусственные, не поддающиеся исчислению охранные организации в виде унитарных предприятий. А сельское хозяйство разве не обойдется без пары сотен унитарных предприятий? Проблема огромного количества «унитарок» очевидна, но она не должна решаться путем их массовой ликвидации или унификации.

Деятельность любого унитарного предприятия можно разделить на два направления: решение определенных государственных задач и материально-техническое обеспечение первого. Отдельным направлением еще можно выделить коммерческую деятельность, но не стоит забывать, что она, во-первых, осуществляется только в рамках целей, определенных уставом, а во-вторых, часть прибыли подлежит перечислению в бюджет и это уже само по себе наводит на мысль, что унитарное предприятие не коммерческая компания в чистом виде.

Но все же, пытаясь причесать под одну гребенку всех и вся, хоть косвенно имеющих отношение к государству, законодатель совершал большую ошибку. Первый вариант законопроекта предусматривал сохранение ныне действующего статуса для унитарных предприятий в сфере СМИ. Ко второму чтению документ существенно расширил круг адресатов. Теперь предлагают распространить поблажки в сфере закупок на унитарные предприятия, осуществляющие деятельность, «имеющую существенное значение для обеспечения прав и законных интересов граждан» и важную «для безопасности государства».

Действительно ли унитарное предприятие является такой уникальной организационно-правовой формой, которая не в состоянии вести такую же закупочную деятельность, как какое-нибудь министерство?

Давайте оттолкнемся от формулировок самого законопроекта, предоставляющего «избранным» послабления в части 44-ФЗ. Например, как влияет на обеспечение прав и законных интересов граждан оперативное освещение СМИ государственной политики и общественной жизни России, а также важнейших событий, происходящих за рубежом? Самым прямым образом. Создание срочного новостного сообщения требует оперативных мероприятий. Необходимо найти корреспондента (если он не штатный), закупить контент (фото, видео, аудио) и проч. И эта оперативность и гибкость жизненно необходимы для самой сути новостной журналистики – находить свежую информацию на темы, представляющие интерес для общества, и по возможности быстро, точно, взвешенно и правдиво передавать ее. И любой, кто скажет, что для такой деятельности контрактная система благо и большое подспорье, слукавит.

А вот для создания информационных баз, банков данных, фотобанков и других информационных ресурсов, сотрудничества с другими информационными агентствами и СМИ, развития материально-технической базы и проч. 44-ФЗ не станет такой уж большой помехой. Я уж не говорю об обычном хозяйственном обеспечении (ремонт, канцелярия, транспортное обслуживание и т. п.).

Возьмем такую обычную закупку, как поставка воды или канцелярских принадлежностей. Критично ли сокращение количества точилок для карандашей для реализации государственно-важных проектов? Сомневаюсь. Угрожает ли безопасности государства болтающийся плинтус на третьем этаже? Уверен, не настолько, чтобы снимать с боевого дежурства ракетные комплексы.

Поэтому в качестве золотой середины все-таки представляется разумным ограниченное распространение контрактной системы на унитарные предприятия, но не по принципу названия или отрасли, в которой они работают, а по направлениям деятельности внутри них самих. Закупки в целях обеспечения решения определенных государственных задач – по 223-ФЗ, а закупки для материально-технического обеспечение первого – по 44-ФЗ. Думается, такое решение устроит все заинтересованные стороны.

Автор – руководитель Центра размещения государственного заказа