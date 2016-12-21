Страх против традиций

В Берлин вечером 19 декабря пришел июльский ужас Ниццы. 25-тонная фура въехала на один из самых популярных рождественских базаров города, где в это время, по свидетельству очевидцев, находились тысячи людей. К 12 погибшим и 48 раненым, видимо, стоит добавить и польского водителя, которого, судя по всему, застрелил угнавший фуру террорист. Правда, порушенные автомобилем торговые палатки и опрокинутые рождественские елки, похоже, спасли десятки жизней – в Ницце, где в День взятия Бастилии грузовик беспрепятственно проехал сквозь толпу людей, собравшихся на набережной смотреть праздничный салют, погибших и раненых было в 6 раз больше.

Первый задержанный по горячим следам полицией – уроженец Пакистана, подавший заявку на убежище, – вроде бы оказался непричастным к самому крупному за последние 40 лет теракту в Германии, но это не так уж важно. Ведь в том, что террористом окажется очередной мигрант или потомок мигрантов, все равно никто, кажется, не сомневается. Канцлер Ангела Меркель уже поспешила заявить, что случившееся не должно повлиять на политику интеграции беженцев в Германии и отношение к тем, кто приехал в эту страну в поисках защиты.

На самом деле, конечно, повлияет: и на политику, и на отношение. Набирающие силу в Германии, как и по всей Европе, популистские движения получат новый аргумент в пользу ужесточения нынешнего «излишне человеколюбивого» курса властей. Сама Меркель в отличие от французского президента Франсуа Олланда, может, и не потеряет свой пост, но наверняка столкнется с серьезными проблемами на парламентских выборах в следующем году. А жители Европы будут с замиранием сердца ждать ответа на неизбежный вопрос: кто следующий?

Главная особенность подобных «бытовых» терактов – их непредсказуемость. Можно, наверное (хотя бы теоретически), как требуют оппоненты Меркель, перекрыть въезд в страну новым беженцам или даже выгнать тех, кто «понаехал» в последние годы, – а следующим террористом окажется какой-нибудь добропорядочный мигрант в третьем поколении или вообще чистокровный коренной житель. Можно огородить все места массового пребывания граждан бетонными заборами и наводнить мирные улицы автоматчиками – а следующий грузовик нацелится на людей, стоящих в очереди у рамок металлоискателей.

Предотвратить такие теракты практически невозможно, однако каждый из них медленно, но неуклонно меняет сознание людей и разрушает их базовые и казавшиеся прежде незыблемыми ценности. Все меньше становится «благополучных» стран, где подобных трагедий еще не случалось. Все меньше в этих странах остается мест, где можно чувствовать себя в безопасности. И все больше объективных оснований возникает у властей для закручивания гаек в отношении «чужих», которое, как правило, неизбежно перерастает в аналогичные действия и против «своих».

В своем заявлении в связи с терактом Меркель призвала немцев бороться со страхом, который не должен парализовать нацию, и не отказываться от своих традиций. Но пока, увы, все идет к тому, что страх рано или поздно окажется сильнее.