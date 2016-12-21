Суровые годы не уходят

Вот уже три года больше половины (54–60%) опрошенных «Левада-центром» россиян говорят, что уходящий год для страны оказался труднее прежнего. Три подряд года один другого тяжелее – такой череды не было с середины 1990-х. Только 13% опрошенных нашли какие-то признаки поворота жизни к лучшему – это один из самых низких процентов с момента прихода Владимира Путина к власти в 2000 г.

И просвета как-то не видно. Как изменился за год уровень жизни? К худшему, отвечают 60% (наоборот – только 5%). Возможность хорошо зарабатывать? К худшему, отвечают 54%. Отношения с Западом? К худшему – 51%. Справедливость в распределении материальных благ? К худшему – 45%.