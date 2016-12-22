Красно-белая революция

Как отпраздновать юбилейный год, чтобы все участники противостояния выглядели патриотами

Статья опубликована в № 4230 от 22.12.2016 под заголовком: От редакции: Парад революций

Кремль намерен использовать 100-летие революции 1917 г. для создания непротиворечивой версии истории, которая способна завершить национальное примирение и объединить государственников вне зависимости от идеологических убеждений.

Владимир Путин рекомендовал Российскому историческому обществу, которым руководит нынешний глава СВР и бывший спикер Госдумы Сергей Нарышкин, создать оргкомитет, который займется разработкой юбилейных торжеств в честь 100-летия российской революции 1917 г. Техническое и организационное содействие ему окажет Министерство культуры, глава которого Владимир Мединский руководит Российским военно-историческим обществом. Соответствующее распоряжение президент подписал в понедельник. По информации «Коммерсанта», оргкомитет может возглавить ректор МГИМО Анатолий Торкунов, его члены подготовят мероприятия к годовщинам ключевых событий: отречению царя Николая II, Февральской революции, Корниловскому выступлению и, наконец, Октябрю.