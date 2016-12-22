От редакции
Статья опубликована в № 4230 от 22.12.2016 под заголовком: От редакции: Парад революций

Красно-белая революция

Как отпраздновать юбилейный год, чтобы все участники противостояния выглядели патриотами

Кремль намерен использовать 100-летие революции 1917 г. для создания непротиворечивой версии истории, которая способна завершить национальное примирение и объединить государственников вне зависимости от идеологических убеждений.

Владимир Путин рекомендовал Российскому историческому обществу, которым руководит нынешний глава СВР и бывший спикер Госдумы Сергей Нарышкин, создать оргкомитет, который займется разработкой юбилейных торжеств в честь 100-летия российской революции 1917 г. Техническое и организационное содействие ему окажет Министерство культуры, глава которого Владимир Мединский руководит Российским военно-историческим обществом. Соответствующее распоряжение президент подписал в понедельник. По информации «Коммерсанта», оргкомитет может возглавить ректор МГИМО Анатолий Торкунов, его члены подготовят мероприятия к годовщинам ключевых событий: отречению царя Николая II, Февральской революции, Корниловскому выступлению и, наконец, Октябрю.

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Комментарии  ()
akouzmenko
12:22 22.12.2016
Уважаемые участники форума. Призываю не вступать в дискуссии с персонажем с ником Lupus. Этим вы увеличиваете его доходы, или усугубляете его психиатрические проблемы, создавая ложное впечатление, что он что-то из себя представляет. Он приходит сюда только для того, чтобы оскорблять и провоцировать других участников форума, большинство из которых, независимо от их убеждений, приносят стране куда большую пользу (это нетрудно, польза от Люпуса нулевая или отрицательная). И нечего нового для себя он сегодня не написал, все это уже было не раз.
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