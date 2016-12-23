Выпить и не умереть

За последние 15 лет продажи водки и ликероводочных изделий в России сократились более чем вдвое – с 14,6 л на душу населения в 2000 г. до 6,6 л в 2015 г. (данные Росстата). Казалось бы, налицо результаты действия программы деалкоголизации населения, одобренной правительством Владимира Путина в 2009 г. За три года до этого в России начала действовать единая государственная автоматизированная информационная система для учета алкоголя. Кроме того, государство исправно из года в год повышает акцизы на алкоголь: с 2010 г. они выросли более чем вдвое до 500 руб. Идея – сделать алкоголь настолько дорогим, что его потребление сократится. С этой же целью была введена минимальная цена на водку, которая за это же время выросла с 89 руб. за пол-литра до 190 руб.

Правда, статистика не отражает потребления медицинских настоек и парфюмерно-косметической продукции, а оно остается на стабильно высоком уровне. Центр исследований федерального и регионального рынков алкоголя оценивает потребление таких субстанций суммарно в 63 млн дал в год, больше половины – не по назначению. Для сравнения: в 2015 г. продано 62 млн дал легальной водки – это в два с лишним раза меньше, чем в 2003 г., по данным Союза производителей алкогольной продукции.

Повторяющиеся трагедии вроде той, что произошла в Иркутске (на этой неделе от отравления жидкостью для ванн под названием «Боярышник» погибли больше 70 человек), дают понять, что методы, которыми до сих пор государство боролось с алкоголизмом, у нас не действуют. Прививать южноевропейскую культуру питья вина долго, дорого и сложно. Желания, терпения и квалификации не хватает.

Современная медицина смотрит по-разному на лечение алкогольной зависимости. Существует схема лечения-поддержки алкоголиков, похожая на ту, что применяют в некоторых странах для наркоманов с целью профилактики: они могут получить дозу законно в лечебном учреждении.

Может быть, стоит честно себе признаться, что заградительно-запретительные методы не работают и смертей будет меньше, если народ будет пить дешевую, но качественную водку? Так, глядишь, и собираемость акцизов вырастет, и доля контрафакта упадет. Для этого требуется снизить акцизы на алкоголь так, чтобы любой мужик даже в самой далекой деревне смог купить пол-литра за 100 руб. Впрочем, курирующий отрасль вице-премьер Александр Хлопонин заявил, что не видит необходимости вести разговор о значительном снижении акциза: «Не надо делать, чтобы этот товар [водка] был всячески доступен». И пообещал сделать настойку боярышника и валокордин рецептурными препаратами.