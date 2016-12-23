Русский характер допинга

В четверг Международные союзы биатлонистов и конькобежцев принимали новые дисциплинарные меры к российским спортсменам на основании информации из доклада Ричарда Макларена. Неделю назад у России отобрали чемпионат мира по бобслею и скелетону. Британская Daily Mail писала о том, что в FIFA начато предварительное расследование в отношении вице-премьера России Виталия Мутко.

Официальная реакция российской стороны остается одинаково противоречивой все время, пока на нас сыплются обвинения в допинге. Набор тезисов таков: допинг принимают все; расследования и действия против России инспирированы врагами и не имеют под собой основы; информаторы WADA из числа российских спортсменов или функционеров – предатели; уличенные и дисквалифицированные российские спортсмены – герои, их надо поддержать и компенсировать им не полученные на Олимпиаде медали. Подобные аргументы мы в последнее время часто слышим от российских властей во внешнеполитических спорах. И мобилизационные планы этой политики также выводят мораль из обихода: на войне как на войне, для победы все средства хороши и т. п.