Острые просьбы журналистов
- Мария Железнова
- / Ведомости
Большая пресс-конференция Владимира Путина – не лучший способ что-нибудь узнать от президента, кроме избранной макроэкономической статистики. Интервьюируемый – большой мастер ухода от ответа даже на лобовые вопросы. Интервьюеры, понимая все это, год за годом повторяют одни и те же вопросы в надежде на этот раз услышать что-то значимое. Обе стороны понимают, что суть интервью давно изменилась: вопросы важнее ответов.
Кризис другого ежегодного формата президентского общения со страной – прямой линии с россиянами – тоже очевиден: одним обращением к президенту теперь проблему не решишь. А можешь и пожалеть, как пожалели работники рыбокомбината на острове Шикотан, которым после жалобы на задержку зарплаты стали банкротить предприятие. Обыватели почти перестали просить у президента подарки.
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