Стадион мечты или стадион-анекдот

Это очень такая печальная история» – так охарактеризовал Владимир Путин проблемы с достройкой стадиона «Зенит-арена» в Петербурге на встрече с президентом FIFA Джанни Инфантино месяц назад. Впрочем, президент России обещал, что до конца года все будет доделано.

Понедельник, 26 декабря, был как раз очередной такой датой, к которой все должно быть доделано; и даже появились сообщения, что строительство закончено. Но все-таки акт приемки не подписан. Более того, администрация Петербурга заключила контракты с подрядчиком – «Метростроем» на благоустройство территории сроком исполнения в марте 2017 г.