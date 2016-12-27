Статья опубликована в № 4233 от 27.12.2016 под заголовком: От редакции: Стадион мечты
Стадион мечты или стадион-анекдот
«Зенит-Арена» опять не достроена, но у нее понятное будущее
- Павел Аптекарь,
- Андрей Синицын
- / Ведомости
Это очень такая печальная история» – так охарактеризовал Владимир Путин проблемы с достройкой стадиона «Зенит-арена» в Петербурге на встрече с президентом FIFA Джанни Инфантино месяц назад. Впрочем, президент России обещал, что до конца года все будет доделано.
Понедельник, 26 декабря, был как раз очередной такой датой, к которой все должно быть доделано; и даже появились сообщения, что строительство закончено. Но все-таки акт приемки не подписан. Более того, администрация Петербурга заключила контракты с подрядчиком – «Метростроем» на благоустройство территории сроком исполнения в марте 2017 г.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
- NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
- NEW подарки и скидки от наших партнеров