От редакции
Статья опубликована в № 4233 от 27.12.2016 под заголовком: От редакции: Как тратить заначку

Как тратить заначку

Сложная судьба нефтяных суверенных фондов

Сокращение доходов в странах с зависимой от нефти экономикой – испытание на прочность для суверенных фондов, которые еще недавно пугали мир.

По данным WSJ, из основанного Нурсултаном Назарбаевым в 2000 г. национального фонда Республики Казахстан на сегодняшний день потрачено $83 млрд. В конце ноября его резервы составляли $61 млрд, это на 21% меньше пиковых значений августа 2014 г. По данным издания, 22 декабря Назарбаев подписал указ, согласно которому средства фонда должны вкладываться в высокодоходные активы – акции, а не облигации.

Из российского резервного фонда с момента его основания в 2008 г. было потрачено $195 млрд. По данным правительства, на 1 декабря в нем $31,3 млрд. Из фонда национального благосостояния за это же время потрачен $1 млрд, на 1 декабря в нем $71,3 млрд. Азербайджан с 1999 г. истратил $89,7 млрд из своего суверенного фонда – на 1 октября в нем $35,8 млрд. Венесуэльский фонд макроэкономической стабилизации практически пуст, с 1998 г. из него потрачено почти $7 млрд.

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