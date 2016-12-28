Детали / Цифра недели
Статья опубликована в № 4234 от 28.12.2016 под заголовком: Цифра недели: 92 человека

Технические выводы из авиакатастрофы

Нужно ли списывать старые Ту-154 после трагедии в Сочи

Жертвами катастрофы пассажирского самолета Ту-154Б-2 Министерства обороны в Адлере в воскресенье стали 92 человека. Среди них восемь членов экипажа и 84 пассажира, в том числе директор и худрук Ансамбля песни и пляски Российской армии им. Александрова Валерий Халилов, 64 артиста хора ансамбля, директор департамента культуры Минобороны Антон Губанков, его помощница и офицеры департамента информации Минобороны, девять журналистов «Первого канала», НТВ и канала «Звезда» и известная благотворительница Елизавета Глинка (Доктор Лиза). Светлая им память.

Самолеты Ту-154 Минобороны летают в Сирию с дозаправкой в России, чтобы не заправляться в обратный путь на авиабазе Хмеймим и не создавать лишнюю нагрузку на логистику, ведь все топливо на российской авиабазе привозное. По одной из версий, в Сочи борт приземлился потому, что посадка на военном аэродроме Моздок была невозможна из-за метеоусловий. За время российской операции в Сирии гражданские самолеты 800-й базы Министерства обороны из подмосковного Чкаловского – в основном Ту-154 – совершили, вероятно, сотни рейсов в Хмеймим.

Ветеран на списание

Террористический акт не является приоритетной версией катастрофы, как следует из заявлений министра транспорта Максима Соколова, сообщения ФСБ и попавших в СМИ впечатлений очевидцев. Конечно, все версии будут исследоваться до конца, но пока все более вероятным представляется, что произошло сваливание самолета – возможно, из-за ошибок пилотирования, каких-то атмосферных явлений или технической неисправности либо, как это бывает чаще всего, из-за совокупности этих факторов. Подобное, к сожалению, уже не раз происходило с Ту-154. Некоторые особенности конструкции этой машины способствуют развитию такого процесса в случае ошибок пилотирования или воздействия других неблагоприятных факторов.

Министр транспорта заявил, что считает нецелесообразным прекращение эксплуатации самолетов Ту-154М, незначительное количество которых еще продолжают использовать коммерческие авиакомпании. Более раннюю версию этого авиалайнера – Ту-154Б-2 – эксплуатирует только Министерство обороны России и северокорейская авиакомпания Air Koryo. Наверное, дискуссия о том, стоит ли Министерству обороны эксплуатировать и дальше такие возрастные (несмотря на огромный летный ресурс из-за незначительного налета) самолеты, все-таки уместна. Сроки эксплуатации и Ту-154М в гражданских авиакомпаниях скоро, видимо, подойдут к концу, и поддерживать в состоянии летной готовности немногочисленное количество самолетов этого типа в государственной авиации объективно будет все более и более сложно. Не менее сложно будет поддерживать и подготовку летного состава для небольшого парка фактически уникальных самолетов. При этом Министерство обороны продолжает закупать имеющие значительное количество украинских комплектующих Ан-148, а ранее закупленные новые Ан-140 летают крайне редко. Да, это самолеты другого класса, но тем не менее эти закупки показывают, что деньги на обновление авиапарка необходимых ему гражданских самолетов Министерству обороны выделяются.

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