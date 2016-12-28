Как нам отстоять валокордин

Статья опубликована в № 4234 от 28.12.2016 под заголовком: От редакции: Близко к сердцу

Во вторник в течение нескольких часов вице-премьер Александр Хлопонин кардинально поменял точку зрения на условия продажи валокордина, йода и зеленки. Утром он говорил о том, что валокордин со II квартала 2017 г. будет отпускаться по рецептам, а насчет йода и зеленки идет дискуссия. Нервные граждане могли после этого употребить весь домашний запас валокордина, но, к счастью, ближе к вечеру вице-премьер оказался переубежден: рецепты не нужны, поскольку лекарства выпускаются в небольших упаковках, соответствующим образом окрашены, это не жидкость для питья, и вообще такие лекарства должны быть под рукой.

Очевидно, Александр Хлопонин близко к сердцу воспринял историю с массовым отравлением в Иркутской области поддельной жидкостью для ванн «Боярышник», а также поручения президента Путина разобраться с оборотом спиртосодержащей продукции.