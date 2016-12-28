От редакции
Статья опубликована в № 4234 от 28.12.2016 под заголовком: От редакции: Стратегии имитации

Стратегия имитации

Что мешает реализации всех долгосрочных стратегий развития России

Центр стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина, эксперты которого трудятся над стратегией развития России на 2018–2024 гг., проанализировал то, как исполнялись прежние большие стратегические документы – «Стратегия 2010», «Стратегия 2020», майские указы и приоритетные нацпроекты. Выводы неутешительные, но предсказуемые – бо́льшая часть предложений так и осталась на бумаге. Какие-то тематические направления отработаны лучше, какие-то хуже, но чем дальше, тем меньше процент выполнения. Если «Стратегия 2010», по мнению опрошенных авторами исследования экспертов, оказалась выполнена на 39%, то более свежая «Стратегия 2020» – уже на 29%.

В целом для реализации стратегических документов характерен «высокий уровень имитации или формальной реализации мер и поручений», отмечают авторы исследования. Причину этого они видят в многоуровневых разногласиях как среди экспертов, так и среди лоббистов, в неофициальном статусе документов, а также в чиновничьей инерции. Чтобы новую стратегию ЦСР не постигла участь предшествующих, авторы исследования предлагают, во-первых, сделать ее более гибкой и адаптирующейся к быстро меняющимся реалиям за счет выделения в документе отдельных эшелонов в зависимости от их приоритетности, а во-вторых, плотнее задействовать в разработке представителей тех ведомств, которым потом предстоит ее реализовывать. Возможно, воплощению новой стратегии помогло бы создание отдельного органа по ее инфорсменту, говорят авторы доклада и некоторые эксперты.

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