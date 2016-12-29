Что у вас под елкой

Статья опубликована в № 4235 от 29.12.2016 под заголовком: Вещь недели: Под елкой

В новогоднюю ночь все, даже взрослые и серьезные люди, ждут подарков. Мы, как всегда, подсказываем Деду Морозу, что порадовало бы героев наших публикаций.

Владимира Путина – политическая карта мира, которую он мог бы раскрасить на свой вкус. Карта, но другая – схема эвакуации – пригодилась бы Михаилу Прохорову: часть российских активов он продал, но не все.

Для Игоря Сечина мы просим у Деда Мороза шредер, чтобы уничтожать тиражи изданий, которые пишут про него лишнее. Или забор – чтобы никто не мог рассмотреть (и написать), что за ним.

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко обрадовался бы большому макету «Зенит-арены»: достроить настоящий стадион пока не получается. Его заместителю Игорю Албину, переехавшему жить на злосчастную стройку, пригодился бы спальный мешок. А мэру Москвы Сергею Собянину – секатор или кусачки, чтобы ухаживать за посаженными на Тверской липами и перерезать не убранные в канализацию провода. Ему с заместителем Максимом Ликсутовым подошло бы и ведро с белой краской – для разметки парковок.

Для Владимира Мединского мы просим у Деда Мороза значок «Почетный спартанец» или «27-й бакинский комиссар». Полезным подарком для министра культуры стал бы и словарь тюремного жаргона – поможет в дискуссии. Этот подарок может пригодиться и находящимся под следствием заместителям Мединского. Для министра финансов Антона Силуанова – ключ от квартиры сестры полковника Дмитрия Захарченко: было бы подспорье бюджету. Для вице-премьера Виталия Мутко – машинку для закручивания банок: с пробирками вышло не очень.

Михаилу Гуцериеву – бонусную карту «Ситилинка» или Mediamarkt: карты трех других продавцов бытовой техники у него уже есть. Данилу Хачатурову – полис ОСАГО от «Росгосстраха», на память.

Алексей Навальный ждет удостоверения о регистрации кандидатом в президенты – без вмешательства Деда Мороза он его вряд ли получит. Вячеславу Володину нужны сказки братьев Гримм с заклинанием «Горшочек, не вари!». А главу администрации президента Антона Вайно порадует калейдоскоп: нооскоп-то он уже изобрел.

Ирина Яровая наверняка обрадовалась бы фантастическому миелофону для чтения мыслей: вот и повод сочинить новый закон об обязательном применении. Будет доволен и Сергей Чемезов: его «Ростех» смог бы получить подряд на их разработку и производство. А Марку Цукербергу остро необходим детектор лжи, чтобы Facebook научился отделять реальные новости от фейков.

И конечно, всем читателям «Ведомостей» желаем найти под елкой нашу газету.

Редакция «Ведомостей»