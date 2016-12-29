На дне с комфортом

«Денег нет, но вы держитесь» – неудачный, как сначала показалось, мем Дмитрия Медведева по итогам года воспринимается чуть ли не как революционный лозунг в сложном деле управления российским народом. Он довольно точно отражает политику российской власти в 2016 г., просто никто, кроме премьера, не характеризовал ее публично с такой прямотой. Больше того – население России в целом последовало призыву «держаться», как будто «денег нет» – универсальное оправдание всех неурядиц в жизни.

Экономика России в этом году, похоже, нащупала пресловутое дно и комфортно на нем расположилась. Если в 2015 г. падение ВВП составило 3,7%, то за 11 месяцев 2016 г. – 0,6%, по данным Минэкономразвития. ЦБ ожидает по итогам года сокращения на 0,5–0,7%. Инфляция, достигшая в 2015 г. 12,9%, в 2016-м составит 5,6%. Эффект низкой базы для россиян всегда важен – не жили хорошо, не надо и начинать, – поэтому шоковые эффекты и апокалиптические ожидания характерны для тех лет, когда в экономике случаются катастрофические события, а уровень жизни резко падает. А если уже упал и лежит – это ничего, к этому уже можно привыкнуть и приспособиться.