Бизнесмен года – владелец аэропорта «Домодедово» Дмитрий Каменщик

С формальной точки зрения Дмитрий Каменщик никак не может претендовать на статус «предпринимателя года»: крупных сделок не совершал, достижений в бизнесе тоже нет. Более того, в прошлом году «Домодедово» лишилось статуса крупнейшего аэропорта страны – на первое место вновь вышло «Шереметьево».

Но в России бизнесмен должен уметь не только развивать, наращивать бизнес, но и сберегать наработанное. И в этом сравниться с Каменщиком могут немногие. Главные свои сделки он совершил еще в 1990-е гг., когда получил контроль над «Домодедово». С тех пор никаких покупок – только инвестиции в строительство терминала. Более того, все эти годы время от времени судьба испытывала Каменщика на прочность. То силовики устроят маски-шоу, то террористы проникнут на борт и взорвут самолеты или взорвутся в здании аэровокзала...

В 2008 г. Каменщик уже прошел по лезвию ножа. Тогда Росимущество подало иск о возврате в госсобственность аэропорта «Домодедово», ссылаясь на нарушения при приватизации, и выиграло в трех инстанциях. Лишь благодаря президиуму Высшего арбитражного суда Каменщик удержал бизнес.

В этом году над Каменщиком вновь навис риск утраты аэропорта. Следственный комитет счел, что он и еще три менеджера аэропорта повинны в теракте, произошедшем в январе 2011 г. В феврале бизнесмен был помещен под домашний арест. Вскоре к нему было предъявлено больше 60 исков от пострадавших и их родственников более чем на 1 млрд руб., следствие готовило ходатайство об аресте всей недвижимости «Домодедово». Сюжет казался понятным: претензии растут, активы арестовываются и продаются в счет погашения требований пострадавших в теракте. Но Каменщик смог переписать этот сценарий. «Домодедово» создало благотворительный фонд для выплат пострадавшим, следствие потеряло важнейший козырь, дело сдулось – в июле Каменщика выпустили из-под домашнего ареста, а в сентябре дело было закрыто.

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