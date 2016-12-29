Профессионал года – основатель Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) Чарльз Льюис

«Будущее журналистики в трех словах: сотрудничество, сотрудничество и еще раз сотрудничество», – считает 63-летний профессор журналистики из Вашингтона, в прошлом сам успешный репортер-расследователь. Основанный им 20 лет назад консорциум ICIJ доказал: объединение независимых профессионалов способно решить задачи, непосильные для правоохранителей и налоговиков отдельных стран.

Без журналистов утечка данных из панамской юридической фирмы Mossaсk Fonseca выглядела как хаотичный массив из 11,5 млн документов, связанных с 215 000 офшоров из 200 юрисдикций. Недаром некий источник – как говорят, из госструктур – решил передать его немецкой газете Sueddeutsche Zeitung. Ее сотрудники вместе с коллегами из ICIJ и Центра по исследованию коррупции и оргпреступности создали пул из 370 журналистов в 76 странах. Каждый из них достоин звания профессионала года, каждый внес вклад в растянувшееся на год расследование, благодаря которому весной 2016 г. мир узнал о финансовых тайнах политиков, бизнесменов и звезд. Так, из архива, названного Panama Papers, стало известно, что компании, связанные с другом детства президента России – виолончелистом Сергеем Ролдугиным, владели долями в крупных российских компаниях и совершали миллиардные сделки. Доказательства того, что президент Исландии скрыл свой офшор, заставили его подать в отставку. Волна антикоррупционных расследований прошла по всему миру.

Ускорилась борьба за прозрачность финансовых потоков. Спустя несколько дней после публикации архива Великобритания сделала публичным реестр бенефициаров всех зарегистрированных на ее территориях компаний. Спустя неделю Панама, Вануату, Ливан, Науру и Бахрейн одобрили план борьбы с размыванием налоговой базы.

По данным ОЭСР, в мире осталось лишь восемь непрозрачных налоговых юрисдикций. Но и они не застрахованы от подобного скандала. Так заканчивается золотой век принципа «мы нигде не платим налоги».

Редакция «Ведомостей» выбрала «Персону года» в шести номинациях - «Политик», «Бизнесмен», «Профессионал», «Частное лицо», «Загадка» и «Культурный герой».

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